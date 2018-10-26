2018-10-26T11:54:21+03:00
Общество

Прогноз погоды на 27-28 октября в Нижнем Новгороде: резкое похолодание и снег с дождем

Температура воздуха упадет практически до нуля
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
На Нижний Новгород обрушатся снег с дождемНа Нижний Новгород обрушатся снег с дождемФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Еще несколько дней назад нижегородцы наслаждались теплой осенью. Буквально вчера температура воздуха начала падать, а уже сегодня утром на город обрушился снег с дождем.

В пятницу, 26 октября, в течение всего дня в Нижнем Новгороде будет достаточно холодно и ветрено. Синоптики прогнозируют похолодание до +3 в дневные часы и до +1 – в ночные. При этом ощущаться такая температура будет как минусовая. Ветер будет сильный со скоростью до пяти с половиной метров в секунду. Кроме того, будет идти снег.

Такая погода продлится все выходные. В субботу, 27 октября, также ожидается до +3 днем и до +2 ночью. Небольшой снег так и будет заставать горожан врасплох, а ближе к ночи даже прогнозируется снегопад.

В воскресенье, 28 октября, немного потеплеет. Столбики термометра будут показывать + 7 днем, но до -1 ночью. Ветер будет дуть с запада и сильный: до шести метров в секунду. В последний день недели будет не просто снег, но еще и снег с дождем.

Будьте аккуратнее на дорогах, может образоваться гололед. На следующей неделе уже обещают минусовую температуру воздуха, но без дождей.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород»» узнала, где и почем можно поменять летнюю резину на зимнюю.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Депутаты Городской думы Дзержинска отказались внести в повестку дня вопрос «Об обращении к Губернатору Нижегородской области о повышении предельных индексов роста тарифов»
Этот вопрос предполагал повышение индекса роста тарифов на услуги дзержинского водоканала (ОАО «ДВК) до 11,3%, что на 7% выше предельно установленных индексов для Нижегородской области
Новости 24
В Арзамасе разыскивают 45-летнюю Наталью Горькову
В Нижнем Новгороде пройдет кастинг проекта «Лучше всех» с Максимом Галкиным
Нижегородцы могут следить за работами по капремонту домов онлайн
Нижегородское «Торпедо» сразится с пекинским «Куньлунь Ред Стар» 26 октября
66-летний бездомный погиб на пожаре в садовом домике в Советском районе
Три человека пострадали в массовом ДТП под Нижним Новгородом
В Выксе заведующая детским садом получила условный срок за хищение бюджетных средств
Пропавшую в Павлове 85-летнюю Юлию Батаеву нашли мертвой
Нижегородец напал с ножом на свою сожительницу из-за отказа идти в магазин
За работами в сквере 1905 года теперь можно следить онлайн
Глеб Никитин поручил срочно устранить замечания, связанные с капремонтом кровлей домов
Центр театрального мастерства представит новый спектакль Ивана Комарова «Летели качели»
Доходы бюджета Нижегородской области на 2018 год увеличены на 374,4 млн рублей
Глеб Никитин: «Региональный материнский капитал сохраняется как важная и востребованная мера поддержки»
Депутаты ЗС НО избрали Артема Баранова на должность зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству
На Бору разыскивается 28-летний Андрей Пичужкин
Владимир Рогозин: «Ключевая ставка Центробанка может вырасти до 7,75% годовых»
Животные из нижегородского зоопарка «Лимпопо» отметят Хэллоуин
Объемы ипотечного кредитования банка «Открытие» в Нижегородской области выросли в 2,2 раза