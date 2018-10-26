Прогноз погоды на 27-28 октября в Нижнем Новгороде: резкое похолодание и снег с дождем

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-26T11:54:21+03:00

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Еще несколько дней назад нижегородцы наслаждались теплой осенью. Буквально вчера температура воздуха начала падать, а уже сегодня утром на город обрушился снег с дождем.

В пятницу, 26 октября, в течение всего дня в Нижнем Новгороде будет достаточно холодно и ветрено. Синоптики прогнозируют похолодание до +3 в дневные часы и до +1 – в ночные. При этом ощущаться такая температура будет как минусовая. Ветер будет сильный со скоростью до пяти с половиной метров в секунду. Кроме того, будет идти снег.

Такая погода продлится все выходные. В субботу, 27 октября, также ожидается до +3 днем и до +2 ночью. Небольшой снег так и будет заставать горожан врасплох, а ближе к ночи даже прогнозируется снегопад.

В воскресенье, 28 октября, немного потеплеет. Столбики термометра будут показывать + 7 днем, но до -1 ночью. Ветер будет дуть с запада и сильный: до шести метров в секунду. В последний день недели будет не просто снег, но еще и снег с дождем.

Будьте аккуратнее на дорогах, может образоваться гололед. На следующей неделе уже обещают минусовую температуру воздуха, но без дождей.

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