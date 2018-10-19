Звездное небо Парижа и табло с touch screen: первая «умная» остановка появится в Нижнем Новгороде в ноябре

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-19T18:36:30+03:00

До июня 2019 года "поумнеть" должна и остановка около Дмитровской башни кремля Фото: Анастасия НАЗАРОВА

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Обещания сделать «умные» остановки общественного транспорта в Нижнем Новгороде звучат не первый год. Изначально планировалось установить такие павильоны к чемпионату мира по футболу-2018. Проект был одобрен на заседании профильной комиссии гордумы еще в сентябре прошлого года, но никаких подвижек в этом вопросе не случилось.

В конце июня 2018 года администрация сообщила о заключении концессионного соглашения между муниципалитетом и ПАО «Ростелеком». По концессии акционерное общество должно было установить до конца года 334 «умные» остановки и в течение 10 лет вложить в проект около 1,6 млрд рублей. Однако сроки реализации проекта снова сдвинулись.

Владимир Панов рассказал, что перед разработкой эскиза "умных" остановок изучались аналогичные остановочные павильоны в Лондоне, Париже и ОслоФото: Анастасия НАЗАРОВА

Главное - безопасность и комфорт

- «Умная» остановка - это в первую очередь информация для пассажиров, которые, находясь на остановке, могут увидеть, через сколько минут придет тот или иной транспорт. В диспетчерский центр (находится на улице Долгополова,79а) в режиме онлайн поступает информация о движении всех маршрутов и через специальную программу синхронизируется и передается на каждую остановку, - рассказал мэр Владимир Панов на брифинге 19 октября.

Городские власти совместно с «Ростелекомом» обещают оснастить остановочные павильоны камерами видеонаблюдения, специальным устройством для связи с экстренными службами, урны для раздельного накопления отходов и табло с touch screen (собственно, в этом и заключается «ум» остановки).

- С помощью такого табло любой житель и гость города сможет ознакомиться с достопримечательностями и удобными маршрутами. Причем в зависимости от потребностей граждан можно будет расширить функционал табло, - пояснил глава администрации.

Сейчас прорабатывается идея введения для общественного транспорта цветовых решений по районам. Чтобы жители понимали, что, скажем, маршрут синего цвета ведет в Приокский район, а зеленого - в Сормовский.

Так будут выглядеть "умные" остановки в Нижнем Новгороде.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Вдохновились Парижем

На самом деле эскиз «умной» остановки был разработан давно. Предполагалось, что она будет выполнена из нержавейки. Но, немного поразмыслив, чиновники и разработчики пришли к выводу, что металл - не лучший материал для погодных условий в нашей стране. Да и пространство, где пассажиры будут ожидать свой транспорт, получилось слишком маленьким. Тогда эксперты решили посмотреть, а как остановки с «интеллектом» выглядят за границей, и принялись изучать опыт Лондона, Осло, Берлина и Парижа.

- Недавно в столице Франции появились остановки со звездным небом. Это стеклянная крыша, в которую встроена специальная подсветка, - рассказал Панов. - Выглядит симпатично. И мы рады, что наши разработчики нашли технологии, с помощью которых можно сделать аналогичные крыши остановок в Нижнем Новгороде.

Также в новом эскизе увеличилась ширина самой крыши так, чтобы название остановки можно было видеть со всех сторон, а не только подойдя впритык к павильону.

Так будут выглядеть "умные" остановки в Нижнем Новгороде.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Деньги вернет реклама

Помимо прочего остановки нового поколения будут оборудованы двумя большими экранами, на которых появится рекламный контент. По словам мэра, именно за счет рекламы будет происходить компенсация инвестиций, вложенных «Ростелекомом» в проект. Напомним, что администрация Нижнего Новгорода не потратит ни копейки на установку и содержание «умных» остановок.

- Вернуть вложенный 1,6 млрд рублей предстоит за счет взаимодействия с рекламодателями, - подтвердил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура.

Правда, добавил, что пока договоренностей по рекламе для первой «умной» остановке в приволжской столице нет.

Взяли полгода

Между тем начать установку первого такого остановочного павильона предстоит начать уже в ноябре. Место уже определено - остановка у ННГУ им. Лобачевского на проспекте Гагарина.

- Порядок установки остановок будет произвольный. Первый этап - установка 334 остановок - планируется реализовать в течение первой половины 2019 года, - уточнил Проскура. - Рассчитываем исполнить контракт в заданные хронологические рамки.

Следующее концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО «Ростелеком» будет на установку и содержание 700 «умных» остановочных павильонов.

КСТАТИ

Прежде чем устанавливать остановки, сделанные по уже утвержденным эскизам (со звездным небом и деревянной скамьей), в городе появится металлическая остановка, та самая, которую в итоге посчитали непригодной для Нижнего Новгорода.

- Мы давно должны были поставить тестовую остановку. Она была проработана, но сейчас «Ростелеком» увез ее на форум в Сочи. Как только она вернется в Нижний, мы начнем обкатывать на ней решения, которые в последствии будут изменены. То есть это будет некий пилот, - пояснил Владимир Панов.