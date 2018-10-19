Служба метрологии АПЗ отметила юбилей

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-19T16:08:45+03:00

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Служба метрологии Арзамасского приборостроительного завода отметила юбилей – 55 лет со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Острая потребность в создании службы главного метролога возникла в 60-е годы, когда на АПЗ активными темпами развивалось производство. Служба появилась на базе эталонной лаборатории ЦЗЛ и группы юстировщиков и лекальщиков 10 октября 1963 года. Возглавил новое подразделение Василий Михайлович Волков, а численность сотрудников на тот момент составляла 27 человек.

Сейчас служба метрологии АПЗ – лучшая в Приволжском федеральном округе, это признали проверяющие из инспекционного контроля поверочной деятельности в 2011 году. В отделе трудятся 89 человек, свою работу ведут девять лабораторий, ремонтный участок и бюро метрологической экспертизы. Кроме того, служба имеет хорошую эталонную базу – 278 эталонов (стандартов измерения), что позволяет проводить поверку и калибровку 90% всех измерений, применяемых на заводе.

– Наша служба проводит высокоточную работу, – говорит главный метролог АПЗ Иван Демчук. – Для этого нужны не только современные эталоны и средства измерения, но и профессионалы своего дела, а они у нас есть. Если на свидетельстве о поверке стоит знак (клеймо) поверителя, значит, средство измерения отвечает всем требованиям, предъявляемым к нему.

В настоящее время на АПЗ эксплуатируется более 30 тысяч единиц средств измерений. Каждая из девяти лабораторий оснащена всем необходимым оборудованием.

Коллектив службы метрологии АПЗ сравнительно небольшой, но дружный. Каждый специалист знает свое дело, в полной мере осознает ответственность. Есть в отделе и самородки, которые могут произвести ремонт и механических весов, и электронных микроскопов. Среди таковых – Денис Бородин. Он занимается наладкой и юстировкой всех 828 оптико-измерительных систем, которые на сегодняшний день имеются на предприятии. Есть у него и молодой помощник – Андрей Чернышов, с интересом постигающий азы непростого ремесла.

– На наладчиков измерительных приборов нигде не учат, – говорит Иван Демчук. – Таких «растят» на месте. Знания передаются от наставников к молодым, это одна из лучших традиций службы метрологии.

В день юбилея отдела АПЗ посетили ветераны службы 070 – именно под таким номером числится служба метрологии.

– Большое спасибо за вашу работу, которую вы выполняете ежедневно на своих рабочих местах. У вас молодой коллектив – не по возрасту, а по взглядам на жизнь. Желаю, чтобы ваша служба процветала, а успех был ее верным спутником, - поздравил юбиляров директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов.

За профессионализм и высокие показатели в выполнении своих обязанностей и в связи с 55-летием основания службы сотрудникам подразделения были вручены почетные грамоты и благодарности от руководства АО «АПЗ».

К юбилейной дате сотрудники службы метрологии подготовились основательно: была оформлена оригинальная стенгазета, сформирована мини-выставка старинных приборов и средств измерения, которые когда-то использовались в работе метрологов. Здесь есть и вольтметр 1956 года выпуска, настольный микрометр, гиря образцовая 1972 года, указатель перегрузок, манометр и много других экспонатов.