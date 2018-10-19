2018-10-19T15:20:29+03:00
Общество

Кубок по рыбной ловле на спиннинг состоялся в Арзамасе

В соревнованиях приняли участие 72 рыбака со всего региона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Кубок по рыбной ловле на спиннинг состоялся в АрзамасеКубок по рыбной ловле на спиннинг состоялся в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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V Открытый кубок Арзамасского приборостроительного завода по рыбной ловле на спиннинг состоялся в минувшую субботу в профилактории «Морозовский». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В этом году в соревнованиях приняли участие рекордное количество рыбаков – 72 человека из Нижнего Новгорода, Тоншаевского района, Дивеева, Семенова и Арзамаса. Самому младшему из них – 8 лет, самому старшему – за 60.

Сразу же после регистрации участники отправились искать свое «клевое» место. Уже в первые минуты повезло самому юному конкурсанту Захару Чурилову: ему на крючок попался щуренок.

– Мы с папой заядлые рыбаки, – рассказал мальчик. – Ловим рыбу круглый год: и летом, и зимой. Сегодня я перегнал папу – у него ничего нет, а я отличился.

Наталья Совенкова рыбачит уже почти восемь лет, в ее копилке несколько наград престижных соревнований не только областного, но и всероссийского уровня. В «Морозовский» приехала не столько за победой, сколько ради общения с природой.

– Клев не очень, – говорит девушка. – Но здесь главное не количество пойманной рыбы, а отдых от городской суеты.

Рыбак с 45-летним стажем, мастер спорта по рыбной ловле Владимир Кожаков, постоянный участник рыболовных соревнований, проводимых АО «АПЗ», считает, что главное в рыбалке – это удача.

По правилам конкурса рыба должна была быть поймана с берега ровно за четыре часа. Пожалуй, самым интригующим моментом соревнований стало взвешивание добычи. Наиболее удачливым в этом году оказался Сергей Голихин, его улов – 2 кг 910 г, второе место у победителя прошлого года Сергея Савельева, его добыча – 1 кг 300 г. На третьем месте – Владимир Коновалов и его 830 г.

Самым точным рыбаком признан Егор Трофимов, победивший в состязании на меткость. В «Блиц-турнире» первым стал вновь Сергей Голихин: в течение 5 минут он первым поймал две рыбы, которые потом были выпущены обратно в родную стихию.

Все победители и призеры Открытого кубка АО «АПЗ» по рыбной ловле были награждены грамотами и медалями, также они получили подарки от рыболовного магазина «Перекат».

После напряженных соревнований участники смогли подкрепиться горячей гречневой кашей с мясом и пирожками с чаем, которые приготовили повара профилактория «Морозовский».

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