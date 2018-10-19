2018-10-19T14:55:33+03:00
Общество

Юные хоккеисты из Арзамаса стали победителями Кубка АПЗ

Турнир проходил в течение трех дней
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Юные хоккеисты из Арзамаса стали победителями Кубка АПЗЮные хоккеисты из Арзамаса стали победителями Кубка АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Триумфом арзамасцев завершился второй традиционный межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд 2007-2008 года рождения на Кубок АПЗ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Игры Кубка шли на ледовой арене ФОКа «Звездный» в течение трех дней. В турнире принимали участие команды «Шторм» из Моршанска, «Заречье» из Нижнего Новгорода, «Мордовия» из Саранска, «Саров» из Сарова, «Дизель» из Пензы и «Беркут» из Арзамаса.

- Наше предприятие активно поддерживает многие виды спорта, в том числе и детский хоккей, - отмечает депутат Арзамасской городской думы, главный инженер АО «АПЗ» Дмитрий Климачев. – Нашей стране нужна достойная спортивная смена.

Юные хоккеисты зарабатывали очки, сражаясь по круговой системе – каждая ледовая дружина встретилась со всеми соперниками. Арзамасский «Беркут» с самого старта решил не оставлять соперникам ни единого шанса – каждую игру ребята завершали с ощутимым преимуществом.

– Все команды были приблизительно равны по подготовке, у каждой высокий уровень игры, – отметил тренер «Беркута» Андрей Аржаткин. – Наши мальчишки – молодцы, выложились на все сто, установки тренера выполняли. Большое спасибо за само существование этого Кубка Арзамасскому приборостроительному заводу. Ведь первый турнир, приуроченный к 60-летию предприятия, удался на славу, после чего было принято решение сделать соревнование межрегиональным и ежегодным. Огромная благодарность генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву, главному инженеру Дмитрию Климачеву и начальнику управления внешних связей и массовых коммуникаций Константину Аргентову за оперативное решение организационных вопросов.

Второе место в турнире завоевал ХК «Мордовия», бронза – у нижегородского «Заречья».

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