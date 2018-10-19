Долгострой на улице 50 лет ВЛКСМ в Арзамасе достроят благодаря АПЗ

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-19T14:44:30+03:00

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Строительство многоквартирного дома №1/1 по улице 50 лет ВЛКСМ возобновилось в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Десятки семей должны были отпраздновать новоселье в этом доме еще в мае 2017 года, однако из-за проблем с финансированием строительство было приостановлено. Теперь же возведение многоэтажки возобновилось – таким образом, будут решены проблемы и дольщиков, которые смогут наконец въехать в свои квартиры, и молодых сотрудников предприятия, которые будут обеспечены жильем по программе ипотечного кредитования.

- Дом был проблемным на протяжении последних полутора лет. В текущем году мы начали вести переговоры с Арзамасским приборостроительным заводом, в итоге заключили договор, в соответствии с которым предприятие профинансирует строительство 36 квартир, что позволит выполнить практически все общестроительные и архитектурные работы, - рассказала председатель правления ЖСПК «Базис» Марина Яшкова.

Главная цель сейчас – обеспечить бесперебойный процесс строительства. В ходе встречи руководства АПЗ с застройщиком были проверены договоры с поставщиками и вся необходимая документация, наличие стройматериалов, а также определен объем предстоящих работ. Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев дал строителям гарантию, что зарплату они будут получать вовремя, а стройматериалы будут поставляться согласно плану.

– Денежные средства вновь поступают, и мы готовы строить, – говорит бригадир подрядной организации ООО «Альянс-Строй» Андрей Плешков. – На этой неделе начали работу. Сейчас заканчиваем четвертый этаж – возводим внутренние стены. Дальше дело пойдет строго по плану.

В текущем году для этих целей АПЗ выделит 35 миллионов рублей, в 2019-м – остальные средства, необходимые на достройку. Завершить работу и сдать дом в эксплуатацию планируется через год.

- Мы взялись за это дело потому, что долгострой идет уже давно. А мы в свое время рекомендовали людям приобретать здесь жилье по программе ипотечного кредитования, и несем за это ответственность, - отметил генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

- Переживали, паниковали, оббивали пороги, стучались во все двери. Нам отказывали, обещали и снова отказывали. Выражаю особую благодарность Олегу Вениаминовичу, который сдвинул это дело с места. Здорово, что у нас в городе есть такой человек, - говорит дольщица Наталья Шажкова.