Жителям нижегородской глубинки вернули общественный транспорт

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-19T11:57:43+03:00

Жители села Кремницкое забили тревогу: на чем добираться до больницы и рынка? Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Рабочая неделя для жителей села Кремницкое Бутурлинского района началась с неприятной новости. С 15 октября отменили автобусный маршрут, связывающий село с районным центром.

- Закрыли нашу ветку. Ученикам и студентам не на чем ездить, а местным жителям как быть? Ни в больницу, ни на рынок. Что нам делать? - обратилась Екатерина Пилипенко к подписчикам нескольких сообществ в соцсети «Вконтакте».

Тогда «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в министерство внутренней региональной и муниципальной политики, где сообщили: рейс автобуса, ходившего дважды в день, приостановлен на время из-за низкого пассажиропотока (автобусом пользовались пять человек за рейс).

- Местная администрация планирует обсудить этот вопрос на совещании, которое состоится до 25 октября, - уточнили в ведомстве.

А на следующий день, 18 октября, региональный минтранс заявил о том, что МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» возобновило перевозки пассажиров по муниципальному маршруту №5 «Бутурлино - Высоково», пролегающий как раз через село Кремницкое.

Как «Комсомолке» пояснил руководитель МУП Алексей Нестеров, отмена рейсов с 15 октября была вынужденной мерой - предприятие переживает финансовые трудности.

- Нам пришлось это сделать в связи с тяжелым экономическим состоянием, у нас не было горюче-смазочных материалов. Деньги появились - закупили ГСМ и запустили маршрут, - заявил Нестеров.

Добавим, что ранее депутат областного Заксобрания Александр Ефремцев сообщил, что у муниципального транспортного предприятия миллионные долги.

- Мне удалось выяснить, что маршрут убыточный. По данным районной администрации, в 7:35 особо никто не ездил. Но я эту тему точно не оставлю. Мы найдем нормальный выход из сложившейся ситуации, - заверил депутат.

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