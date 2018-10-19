Татьяна Старова и Егор Мирошин: "Мы уже планируем фестиваль Высота52 в 2019 году"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T11:41:56+03:00

Организаторы фестиваля Высота52, члены совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова и Егор Мирошин в проекте "Герои Волги" рассказали о предстоящей "перезагрузке" молодежных объединений, фестивалях и новых трендах. Фото: Личный архив героя публикации

Члены совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области Татьяна Старова и Егор Мирошин в проекте "Герои Волги" рассказали о предстоящей "перезагрузке" молодежных объединений, фестивалях и новых трендах

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- Какая главная задача совета по делам молодежи при главе региона?

Татьяна Старова: Наш совет - это некая перезагрузка молодежной политики в Нижегородской области. Мы хотим, чтобы интересы и потребности молодежи были вписаны в возможности правительства региона и услышаны органами власти.

Совет создан для того, чтобы в регионе молодежь могла реализовываться, становиться лучше вместе со своим регионом.

- Как вы отбирали членов совета, и кто они?

Т.С.: Отбирали мы. Был объявлен конкурс по отбору в совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области. Поступило много заявок. После того, как участники отбора написали свои проекты, были предоставлены портфолио и написаны заявления, состоялось заседание комиссии, в которую вошли представители органов власти, молодежных движений. И уже по итогам заседания были отобраны молодые люди, которые и попали в совет.

- Молодёжь – это образное понятие… Какой возраст у членов Совета?

Егор Мирошин: Если говорить о Совете в целом, то в него входят молодые люди старше 20 лет. Это очень опытные ребята, которые себя долго реализовывали в молодёжной политике, но, несмотря свой молодой возраст, имеют авторитет. Они знают, как мотивировать других, создавать общественные организации и развивать проекты.

Совет – это не "сырой" молодежный орган или общественная организация, которая занимается одним профилем, а большая коллаборация людей из разных сфер. Они занимаются наукой, культурой, именно молодежной политикой, бизнесом и общественными объединениями. Они из разных сфер и представляют различные молодёжные организации и могут помогать в формировании повестки.

- Что они могут сделать для молодежной политики? К чему хотите прийти?

Т.С.: У наших коллег, у каждого большой опыт и видение того, как мы вместе одной командой можем реализовывать проекты, которые и будут влиять на эту "перезагрузку".

- Какие мероприятия уже проводились вами?

- Мы проводили молодежный форум "Канва", который был организован в мае 2017 года. Он представлял собой коллаборацию молодежи по проектной деятельности. Сейчас Росмолодежью объявлено большое количество грантов, к которым привлекаются не только жители городов и студенты, но и жители муниципалитетов, регионов. Это очень важно. Можно изменить свою малую родину и то место, где ты живешь.

Если подготовишь качественный контент и формат, то можно получить на реализацию своего проекта средства от государства. Наш форум и был направлен на обучение ребят для участия в грантовых проектах. Ну и, конечно, на объединения молодежных организаций на площадке Княгининского университета.

- Вы почувствовали, что молодежные организации готовы включаться в совместную работу?

Е.М.: Все достаточно просто. У нас огромное количество толковой и умной молодежи, которая хочет себя реализовать. Но зачастую нет возможности в силу разных причин. Иногда просто не хватает опыта. И вот для того, чтобы этот опыт получить, нужно постоянно "прокачивать" себя. Такого формата мероприятия с внесением новых смыслов дают возможность дальше мозгам молодого активиста двигать идеи вперед. Отклик от такого рода мероприятий большой. Много ребят, которые хотят, у них есть желание. Но всегда встает кадровый вопрос. Как работать с этими кадрами? Чтобы понимать как, такие проекты и нужны.

- Фестиваль Высота 52, который прошел при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, был очень заметным и масштабным событием. Какая его главная идея и как вы его оцениваете?

Т.С.: Это было действительно сильное, яркое и очень масштабное мероприятие за последние 10 лет. Были и другие мероприятия, но такого я не помню в своей молодежной жизни. Но нам в рамках этого фестиваля удалось объединить настолько разные категории молодежи: спортсмены, киберспорсмены, молодежные объединения, те, кто увлекается наукой, занимаются творческим направлением, литераторы… Все, кто только мог присутствовать, все присутствовали на нашем фестивале. Это круто! Это первый шаг для того, чтобы объединиться для создания чего-то подобного.

Е.М.: Новая "фишка" этого фестиваля заключается в том, что в команде организаторов не было людей старше 30 лет. У нас была поддержка губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, минобразования региона, но в составе креативной и организаторской групп не было ни одного человека старше 30. Это все наши нижегородские ребята, которые хотят делать качественный продукт и сами хотят развиваться, а самое главное – хотят делать молодежные фестивали.

У нас много культурных фестивалей. После Чемпионата мира и культурных мероприятий, проводимых в городе в это же время, мы ими пресытились. Не хватало молодежных историй, которые бы как раз и отображали идеи и тренды молодежи. Была раньше "Сникерс Урбания", но это было частное мероприятие и было посвящено только урбан-тематике. Не молодежи, которая хочет что-то сделать, которая занимается наукой, театральными постановками…

К примеру, у нас на Высоте52 выступили три театральных коллектива, нижегородские художники, которые рисуют комиксы, много кто. Мы показали ребят, показали их крутой продукт, ну и главное для того, чтобы они поверили в себя, чтобы тебя признавали.

- В последние годы власти в Нижнем Новгороде и области не раз говорили, что мероприятия не очень соответствуют трендам и желаниям молодёжи. Сейчас ситуация изменяется. В чем выражается поддержка власти?

Т.С.: Во-первых, и это очень важно – поддержка самих инициатив. Нам совет работает при губернаторе, поэтому немножечко упрощается взаимодействие, в том числе с правительством Нижегородской области. Очень многие вопросы, которые нужно было решить, решались. У нас всегда были помощники. Любые заседания приводили к результату. Крест на наших инициативах не ставили, никто ни разу не сказал, давайте не будем, это сложно. Говорили о том, что нужно пробовать, и как мы это будет делать.

Во многом нам помогало министерство образования и науки Нижегородской области, министр образования Сергей Злобин, отдел, который занимается молодежной политикой, лично Марина Муратова и другие. Они решали с нами любую проблему. Важно, чтобы в любой момент был консультант и советник, те, кто разделяют с тобой потребность изменить что-то и сделать классно. Здорово, когда взрослые люди на твоей стороне.

Е.М.: Еще важно, что более 70 молодежных организаций мы смогли объединить. Создали другой формат городского молодежного фестиваля, он стал более компактный. В Арсенале, за что им огромное спасибо, у нас проводились лектории, где участвовали и федеральные спикеры. В Александровском саду тоже проводились мероприятия. Тоже новый формат, перенесли действа с центральной площади города в сад.

- Как такой масштаб вам удалась охватить собственной командой? Фестиваль во многом держался на волонтерах…

Т.С.: У нас есть совет по делам молодежи, мы работали все и друг другу помогали. У нас большая команда, каждый занимался своим блоком, привлекая туда волонтеров. Около 120 человек волонтеров нам помогали, около 40 – оргкомитет. Команда большая.

- После фестиваля Глеб Никитин заявил, что фестиваль Высота52 должен стать ежегодным. Но готовы ли вы снова и есть ли у вас представление о том, что будет в следующем году?

Е.М.: Мы прорабатываем уже новые темы на следующий год. Планируем звездный лайн-ап. Если в прошлом году у нас вступала только группа "Каста", то в будущем будет больше именитых музыкантов. Уже начаты переговоры. Кроме того, упор будет сделан на и локальных музыкантов. Сейчас также активно разрабатываются лектории, которые будут посвящены Self-made man.

Т.С.: Добавлю, что прорабатывается также и место, но пока давайте оставим это в тайне.