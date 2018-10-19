2018-10-19T11:35:33+03:00
Общество

«Если бы не прослушка звонков - был бы уже мертв»: нижегородский следователь-криминалист Артем Каляев рассказал, какие методы используют криминалисты в борьбе с преступностью

«Комсомолка» узнала, зачем следователям-девушкам нужны сигареты в сумочке и как стать криминалистом
Светлана СТРОКАН
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Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. "Идеальных преступлений не бывает — каждый преступник оставляет след".Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. "Идеальных преступлений не бывает — каждый преступник оставляет след".
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19 октября следователи-криминалисты по всей России отмечают свой профессиональный праздник - международный День криминалистики. За захватывающими буднями сыщиков люди с удовольствием следят сидя перед экраном, будь то отечественный «Метод» или заграничный «Шерлок».

Чтобы понять, какой процент выдумки мы наблюдаем в фильмах и чем занимается следователь-криминалист в обычной жизни, «Комсомольская правда» отправилась в следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

«Криминалист - всесторонне подготовленный специалист и гармонично развитый человек»

Следователь-криминалист Артем Каляев в отделение прибыл почти «с корабля на бал» - последние два дня провел на кладбище в Афонино, где помогал коллеге с эксгумацией. Как напоминание о ночи у шкафа стоят пыльные ботинки, а маркер на календаре остановился на 10 октября.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. В криминалисты берут самых опытных следователей, отличившихся в делах. Артема Каляева заметили спустя три года службы обычным следователем

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. В криминалисты берут самых опытных следователей, отличившихся в делах. Артема Каляева заметили спустя три года службы обычным следователем

- Дело не в том, что я разгильдяй и лень было передвинуть число - просто это дата моего последнего нахождения в кабинете, - объяснил следователь и добавил: - Если будете фотографировать, то мне надо побриться - я два дня не был дома.

Но даже с легкой небритостью и после интенсивной и непрерывной работы Артем не напомнил чудаковатого и черствого Родиона Меглина из «Метода». Образ сыщика, который режиссеры фильмов транслируют публике через экран, по словам Артема, не совсем верный:

- Как видите, от меня не пахнет перегаром и я не матерюсь через каждое слово. Но считаю, что криминалист - это всесторонне подготовленный специалист и гармонично развитая личность.

«К трупам надо относиться профессионально»

Чтобы называться криминалистом, не избежать службы и следователем: криминалистами становятся самые опытные и талантливые следователи. Например, Артем Каляев до перевода в криминальный отдел проработал три года следователем в Канавинском и Московском районах.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Начинающих криминалистов сразу учат работать на месте

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Начинающих криминалистов сразу учат работать на месте

- У нас нет учебки, как в милиции и армии. После проверки профессиональных знаний, интеллектуальных способностей и полиграфа новоиспеченный следователь сразу погружается в работу, начинает расследовать уголовные дела.

- А что насчет специализированных вузов?

- В университетах дают азы УК и УПК, дальше - сам. Первые полгода стажировки со следователем постоянно кто-то находится из более опытных сотрудников, назначается наставник. На самом деле один на один с проблемой сотрудник не остается никогда.

- Сразу видите толкового специалиста среди стажеров?

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Техника криминалиста помогает искать улики в воздухе, воде и даже под землей

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Техника криминалиста помогает искать улики в воздухе, воде и даже под землей

- Так сходу и не скажешь, кто будет звездой. Для меня главным отличием хорошего следователя является огонек в глазах. Если он есть и не погаснет - все получится.

- А как быть с людьми, которые не переносят вида крови и тем более трупов?

- Это становится известно в морге на судебно-медицинской экспертизе. Стажеры наблюдают за экспертами на вскрытии и видно сразу: ага, этого тошнит, значит, нужно привести еще раз или будет хорош в расследованиях другого рода. У большинства - профессиональная терпимая реакция. К трупам надо относиться профессионально. Это тело человека, который кому-то был дорог.

«Любой преступник оставляет след»

Пытливый осмотр улик через лупу; порошок, выявляющий отпечатки пальцев, и лоскуты одежды в прозрачном полиэтилене - любая крупица информации поможет докопаться до сути. Для этого в арсенале сыщика есть все, что представители других профессий наблюдали только в американских фильмах - автомобили с двумя кабинетами внутри, снегоходы, беспилотники, георадары, просвечивающие стены как рентгеном, мотобуры, магнитные подъемники, моторные катера, локаторы и чемодан криминалиста.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Извлечь информацию можно даже из гильзы от пули

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Извлечь информацию можно даже из гильзы от пули

Одним из самых любопытных устройств «Комсомолке» показался пневмокаркасный модуль, представляющий собой раскладную палатку с печкой, электричеством, столом и стульями. В ход идет все, что может помочь следствию и ускорить процесс. Одним из самых действенных способов раскрытия преступлений, по признанию следователей, являются камеры видеонаблюдения и сотовые телефоны.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. В оборудованном автомобиле есть два кабинета для работы криминалиста на месте

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. В оборудованном автомобиле есть два кабинета для работы криминалиста на месте

- Был случай, где отчима заподозрили в совершении преступления в отношении падчерицы. Он все снимал на телефон. До задержания успел удалить данные с телефона, а сам аппарат сломал пополам. Криминалистам удалось восстановить несколько фотографий и доказать вину, - рассказал Артем Каляев.

Оказалось, идеальных преступлений не бывает - любой преступник оставляет за собой след. Дальше уже задача на смекалку для криминалистов - обнаружить улики и найти виновного. Невнимательность в расследованиях может обернуться гибелью невинного человека или самого сотрудника. Оперативность и бдительность коллег однажды спасли Артему Каляеву жизнь.

Нижегородским следователям удалось задержать члена банды, заподозренного в убийстве и краже икон. Мошенник якобы собрался сдать своих и согласился на проверку показаний на месте. Воришка предупредил своих преступных коллег о месте, в котором будут проводиться следственные действия, и попросил друзей вызволить его любой ценой.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Криминалист извлечет информацию отовсюду — для этого в распоряжении нижегородских следователей имеется много ультрасовременной техники

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Криминалист извлечет информацию отовсюду — для этого в распоряжении нижегородских следователей имеется много ультрасовременной техники

- Мы сели в автомобиль, и от оперативников поступил звонок, что все отменяется. Мы сначала не поняли ничего, а обвиняемый занервничал: начал ерзать и переживать. Вечером нам сообщили, что была подготовлена засада. Если бы информацию не перехватили, то, возможно, я был бы уже мертв - задача у них была стрелять на поражение, - вспомнил следователь-криминалист.

«Носил средства гигиены в СИЗО»

- Вы не боитесь мести преступников? Некоторые из них уже вышли на свободу…

- Если об этом думать, то загонишь себя в тупик. Мы не нарушаем закон, а стоим на его страже и привлекаем к ответственности лиц, совершивших преступления! Делаем все по закону и по совести. Тем более я ни с кем из осужденных не расставался плохо. Следователь должен быть хорошим психологом и уметь создать доверительные отношения с обвиняемым. Бывало, преступники готовы были все рассказать за пачку сигарет, а обвиняемым женского пола я носил средства гигиены в СИЗО по их просьбе. Девушки-следователи, даже те, кто не курит, всегда носят в сумочке сигареты - они тоже иногда помогают наладить контакт с фигурантами уголовного дела.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Отдел криминалистики занимается раскрытием уголовных преступлений

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области. Отдел криминалистики занимается раскрытием уголовных преступлений

- Девушки-следователи на равном счету с мужчинами в профессии криминалиста?

- Это работа профессионала, а у профессионала нет пола. Нет мальчиков и девочек, есть коллеги. В последнее время вижу, что многие девушки по наборам волевых качеств обгоняют некоторых мужчин. Они молодые, хрупкие, красивые, а показывают превосходные результаты и вызывают только уважение. А есть мужчины, которые в патовой ситуации начинают паниковать и теряться. Профессия не для слабонервных, поэтому желаю коллегам сохранить свои стальные нервы, чутье, мертвую хватку и стопроцентную интуицию!

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