«Картина была очень страшная»: Появились подробности жуткого ДТП на Автозаводе

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-19T11:24:26+03:00

Водитель и пассажирка отечественной легковушки доставлены в больницу с тяжелыми травмами [фото, видео]

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Вчера, 18 октября, нижегородцы сообщили об огромной пробке, которая образовалась на Львовской улице в Автозаводском районе. Позже выяснилось, что причиной транспортного коллапса стало жуткое ДТП.

Версий было очень много: горожане сразу стали обсуждать, кто виноват в случившемся и есть ли погибшие. По словам жителей домов, удар был настолько сильным, что все испугались: думали, взрыв.

На месте работали медики, МЧС и полицияФото: СОЦСЕТИ

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в 14:00 на пересечении улиц Львовская и Дворовая. Водитель автомобиля марки «Тойота» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и протаранил «вазовскую» легковушку.

Появились подробности жуткого ДТП на Автозаводе .

Отечественный автомобиль буквально превратился в груду железа. 21-летний молодой человек, сидевший за рулем, попал в больницу с сочетанной травмой. Также на скорой с места происшествия увезли его 83-летнюю пассажирку.

Водитель и пассажир ВАЗа попали в больнцуФото: СОЦСЕТИ

Сам водитель иномарки отделался незначительной травмой. Его отпустили после осмотра врачом.