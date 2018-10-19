«Картина была очень страшная»: Появились подробности жуткого ДТП на Автозаводе
Вчера, 18 октября, нижегородцы сообщили об огромной пробке, которая образовалась на Львовской улице в Автозаводском районе. Позже выяснилось, что причиной транспортного коллапса стало жуткое ДТП.
Версий было очень много: горожане сразу стали обсуждать, кто виноват в случившемся и есть ли погибшие. По словам жителей домов, удар был настолько сильным, что все испугались: думали, взрыв.
На месте работали медики, МЧС и полицияФото: СОЦСЕТИ
Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в 14:00 на пересечении улиц Львовская и Дворовая. Водитель автомобиля марки «Тойота» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и протаранил «вазовскую» легковушку.
Появились подробности жуткого ДТП на Автозаводе .
Отечественный автомобиль буквально превратился в груду железа. 21-летний молодой человек, сидевший за рулем, попал в больницу с сочетанной травмой. Также на скорой с места происшествия увезли его 83-летнюю пассажирку.
Водитель и пассажир ВАЗа попали в больнцуФото: СОЦСЕТИ
Сам водитель иномарки отделался незначительной травмой. Его отпустили после осмотра врачом.