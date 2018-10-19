«Смотрите, какой простор!»: На Мызинском мосту открыли движение в верхнюю часть города по всем полосам

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-19T10:11:37+03:00

На Мызинском мосту открыли движение по всем полосам Фото: СОЦСЕТИ

Ремонтные работы будут продолжены в следующем году

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Вечером 18 октября нижегородцы поделились в соцсетях отличной новостью: на Мызинском мосту убрали ограждения! Теперь по переправе снова можно ехать свободно, по трем полосам.

- На Мызинском мосту убирают ограждение! Смотрите, какой простор! – написал Сергей Забой под собственной фотографией с места событий.

Такое сообщение очень обрадовало жителей города: неужели пробки закончились? К тому же проезд для грузовых машин пока еще запрещен. Кто-то даже удивился.

- Завтра помчим, - прокомментировал Керелл Романов.

- Я аж чуть не потерялся, когда заехал на мост, - добавил Сергей Миенков.

- И я растерялась. Можно просто ЕХАТЬ! ни ям ни кочек нет, класс! – присоединилась Верунчикк Клюева.

Напомним, ремонт Мызинского моста начался 9 июля 2018 года. В связи с этим на ней функционировали только две полосы движения – по одной в каждую сторону. Из-за этого нижегородцы постоянно стояли в пробках. В результате мост пришлось полностью закрыть для автомобилей. Вплоть до 1 сентября по нему ходил только общественный транспорт и строительная техника, задействованная в ремонте.

1 сентября по переправе пустили и легковые автомобили.

Несколько дней назад мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу - Мызинский мост в Нижнем Новгороде должен быть полностью отремонтирован до 1 ноября 2018 года.

- В двадцатых числах октября планируем приступить к снятию заграждающих элементов и пустить движение по Мызинскому мосту в полном объеме, - сказал заместитель главы города Александр Герасименко.

Вот и свершилось!

Также «Комсомолка» сообщала, что на этом ремонт переправы не окончен: в следующем году там планируется отремонтировать старые полосы, тротуары и заграждающие элементы. Ранее действовавшее ограничение движения для грузового автотранспорта сохранится и после ремонта моста.