2018-10-19T09:50:26+03:00
Общество

Бывших комсомольцев наградили в Нижегородской области

Среди награжденных – и генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Бывших комсомольцев наградили в Нижегородской областиБывших комсомольцев наградили в Нижегородской областиФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Торжественная церемония награждения актива комсомола Нижегородской области состоялась 17 октября 2018 года, в преддверии 100-летия ВЛКСМ. Благодарность Международного организационного комитета «Комсомолу-100» за верность комсомольским традициям, уважение к славной истории Ленинского комсомола и искреннее отношение к комсомольскому братству была вручена, в частности, генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- Спасибо, что помните и высоко оцениваете мою работу, - обратился к коллегам по комсомольскому цеху Олег Лавричев. – Моя работа в комсомоле пришлась на время перестройки, когда организация внедряла новые формы работы с молодежью. Все это впоследствии помогло молодежи эффективно работать, возглавлять предприятия уже в рыночной экономике. Грусть и ностальгия по тем временам всегда в наших душах, она всегда возрождается, когда мы вместе вспоминаем эти удивительные и счастливые годы. С праздником!

Благодарности губернатора Нижегородской области, председателя ЗСНО, Международного организационного комитета «Комсомолу-100», а также Почетные знаки «Комсомольская Слава» были вручены более чем сорока бывшим комсомольцам, среди которых руководители предприятий и организаций, представители органов власти, общественные деятели, а также инициативные нижегородцы.

- Комсомол стал настоящей школой для многих, вырастил в своих рядах настоящих руководителей. Подготовка сегодняшнего праздника стала хорошим примером соединения опыта старшего поколения и энтузиазма молодежи, - подчеркнул и.о. вице-губернатора Евгений Люлин.

- Прекрасно, что желание послужить Родине и сегодня наполняет смыслом жизнь молодого поколения. Современная молодежь вдохновляется достижениями советского комсомола, набирают все большую популярность волонтерство, добровольчество, движение студенческих строительных отрядов, молодежный парламентаризм, - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

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