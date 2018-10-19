2018-10-19T09:36:06+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор водителю BMW, угробившему двоих человек в ДТП на Мызинском мосту

В момент происшествия мужчина находился «под кайфом»
Юлия ИСАЕВА
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Жуткое ДТП произошло на мосту 1 апреля 2018 года Фото: Илья ГороховЖуткое ДТП произошло на мосту 1 апреля 2018 года Фото: Илья Горохов
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Суд вынес обвинительный приговор водителю, который устроил ДТП на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Из-за столкновения машин погибла два молодых человека, еще двое получили ранения.

Как сообщает пресс-служба областного суда, подсудимый согласился в полном объеме с предъявленным ему обвинением. Ленский районный суд в результате лишил его свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Теперь мужчине также нельзя водить машину в течение трех лет.

Помимо этого с виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере более трех миллионов рублей.

Напомним, страшная авария произошла на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 1 апреля около 18 часов. 27-летний гражданин Азербайджана на автомобиле «БМВ», следуя со стороны Ленинского района, вылетел на встречную полосу в лоб автомобилю «Вольво XC60». В аварии погибли пассажир «БМВ» и водитель «Вольво».

Установлено, что виновник аварии в момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения.

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