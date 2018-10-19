Арзамасские приборостроители посетили два дома-интерната для престарелых и инвалидов

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-19T09:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Делегация Арзамасского приборостроительного завода от имени гендиректора Олега Лавричева посетила вместе с представителями нижегородской общественной организации «Территория добра» два дома-интерната для престарелых и инвалидов в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Приборостроители приезжают к жителям Коваксинского дома-интерната и «Елочки» уже несколько лет, и те всегда ждут их с нетерпением. В рамках благотворительной акции для подопечных волонтеры привезли небольшие подарки – сладости и предметы личной гигиены. Хоть это и мелочи, но для жителей интернатов они очень важны. А еще важнее – внимание, объятия, разговоры по душам.

Завершилась встреча, по традиции, небольшим концертом, подготовленным приборостроителями для того, чтобы поднять настроение жителям домов-интернатов.