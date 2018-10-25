СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-25T14:18:28+03:00

Депутаты ЗС НО поддержали в первом чтении проект на запрет ремонтных работ после 20:00 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Необходимость изменений связана с тем, что жители регулярно жалуются на шумных соседей

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Сегодня, 25 октября, депутаты нижегородского Заксобрания провели заседание, на котором приняли в первом чтении проект изменений в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Напомним, предлагается запретить нижегородцам проводить ремонтные работы с 20:00 до 7:00. Пока еще этот период начинается с 22:00.

В субботу, воскресенье и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни тоже хотят запретить шуметь с 20.00 до 10.00, хотя сейчас это разрешено до 23:00.

Необходимость изменений в закон связана с тем, что жители регулярно жалуются на шумных соседей.

- Важно, чтобы люди, придя с работы, имели возможность полноценно отдыхать, не отвлекаясь, к примеру, на громкий звук работающего перфоратора. Законопроект уже прошел общественное обсуждение и получил поддержку, - отметил председатель комитета ЗС НО по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.