2018-10-25T11:53:30+03:00
Общество

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности»

Градоначальник назвал причины падения автокрана на детский сад
Юлия ДАНЧЕНКО
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности»Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности»Фото: СОЦСЕТИ
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Вчера, 24 октября, на детский сад №361 в Канавинском районе упала стрела актокрана, повредив хозпостройку и пристрой, где находится спальня. ЧП произошло в 12.50 во время тихого часа, то есть дети как раз находились в поврежденном здании. К счастью, никто из детей и персонала детского сада не пострадал. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов тоже отреагировал на происшествие. И вечером на его страничке в социальной сети появился пост, где он рассказал о последствиях падения автокрана.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности» Фото: СОЦСЕТИ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности»Фото: СОЦСЕТИ

- Автокран, стрела которого упала на территорию детсада №361, убран с места ЧП. Происшествие случилось сегодня днем. Автокран поднимал стройматериалы для ремонта кровли рядом стоящего многоквартирного дома. Стрела сначала упала на хозяйственную постройку, которая приняла на себя основной удар, и потом на крышу небольшого одноэтажного пристроя, где находится спальня для детишек. Груз упал на дорогу у детского сада. В детсаду на этот момент было 100 детей и 20 сотрудников. Дети в момент падения укладывались спать, на улице никого не было, - написал Владимрир Панов.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности» Фото: СОЦСЕТИ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности»Фото: СОЦСЕТИ

По словам градоначальника, трагедии не произошло по чистой случайности. После происшествия воспитатели обзвонили всех родителей, и в 14.30 забрали последнего ребенка.

Владимир Панов также рассказал, что администрация Нижнего Новгорода готовит перечень мероприятий, которые позволят полностью устранить все последствия чрезвычайной ситуации. И сегодня на комиссии по ГОЧС из резервного фонда будут выделены необходимое финансирование на ликвидацию последствий.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности» Фото: СОЦСЕТИ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности»Фото: СОЦСЕТИ

- Причина произошедшего одна - преступная халатность человека, управлявшего краном и организации, которая осуществляла работы на кровле, - уверен Владимир Панов. - В рамках действующего законодательства будет проведена тщательная проверка всех обстоятельств, и все виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.

Поскольку нет сильных повреждений здания, где находятся дети, детский сад утром снова открыл свои двери для маленьких воспитанников.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности» Фото: СОЦСЕТИ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов: «Трагедии не произошло по чистой случайности»Фото: СОЦСЕТИ

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