Ест траву, гуляет босиком в холод и боится людей: В Нижегородской области обнаружили девочку-маугли

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-18T17:49:20+03:00

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Жители Городца обеспокоены судьбой маленькой Сони Л. Девочка ведет себя как настоящая маугли: боится людей, ест траву и спокойно гуляет босиком в холодную погоду.

Кристина Куроптева знает семью Сони давно, и частенько видит девочку на детской площадке. Однако последняя встреча заставила женщину обратиться в полицию – молча смотреть на состояние малышки у нее не хватило сил.

«Дикость какая-то!»

В 11 утра в прошлую субботу, 13 октября, Кристина гуляла со своим младшим ребенком. Через некоторое время на площадку пришла и Соня вместе со старшей сестрой Любой.

- Старшая была одета в куртку, кроссовки – по погоде в общем. А Соня пришла в туфельках, летних штанишках, одной водолазке и шапке. Через пять минут она сняла туфли и шапку и стала гулять раздетая, - рассказала «Комсомолке» Кристина.

Фото: Кристина Куроптева

Она смотрела за происходящим минут 15, а затем подошла к Любе и попросила ее одеть младшую сестру, холодно же! На улице, к слову, было около +8.

- Мне сестра ответила, что Соня не будет одеваться. Прошло еще минут 15-20… Я начала ее фотографировать, - вспоминает нижегородка.

После этого Соня залезла под детскую горку, начала щипать там траву и есть ее. Затем собирала яблочки с земли. Кристина тем временем снимала происходящее на телефон.

- Я подошла к ней и спросила, не хочет ли она кушать, я хотела помочь. Соня меня испугалась, замычала и ничего не ответила, убежала к сестре. Дикость какая-то! – женщина до сих пор находится в шоке.

После этого Кристина еще пару раз попросила Соню одеть младшую сестру, а потом, когда поняла, что это бесполезно, вызвала полицию.

- Они приехали в течение 15 минут, опросили меня. Но они почему-то не спросили ни видео, ни фото. Я уехала, забрала дочь из фока, вернулась через 10 минут, на площадке уже никого не было. Не знаю, забрали их или нет.

«Отец пьет, а мать неадекватная»

Кристина призналась нам, что знает семью Сони. Родители девочки – многодетные, у них четверо дочерей.

- Мои родители живут в том же доме, что и эта семья.Там неадекватная мама, у нее что-то с головой. Старшая тоже странная. Средняя дочь вот учится хорошо в школе. Чуть младше ее – в интернате для умственно отсталых. А Соня – самая младшая - ходит в обычный детский сад, - поделилась нижегородка.

Она обратила внимание, что, когда снимала все на телефон и выкладывала в сеть, не преследовала плохих целей.

Фото: Кристина Куроптева

- Я не хочу, чтобы их родителей лишали прав. Просто дети нуждаются в помощи. Я хотела привлечь общественность, чтобы им помогли. А папа их вообще выпивает, руку поднимает на детей, - разоткровенничалась женщина.

«В отношении матери составлен протокол»

Чтобы узнать, что произошло после того, как дети покинули площадку, «Комсомолка» обратилась в ГУ МВД по Нижегородской области.

По словам правоохранителей, 13 октября в дежурную часть Межмуниципального Отдела МВД России «Городецкий» поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Крупинова гуляет раздетый ребенок в возрасте около 4-5 лет.

- Сотрудниками полиции были проведены все необходимые мероприятия. В отношении матери несовершеннолетнего ребенка составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - объяснили в полиции.

Они добавили, что провели профилактическую работу с родителями Сони. Надеемся, такого в семье малышки больше не повторится.

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