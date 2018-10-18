Нижегородская блондинка-дальнобойщица путешествует по России за рулем 20-тонной фуры

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-18T18:02:19+03:00

Чтобы занять себя в рейсах, девушка начала делиться нюансами своей профессии на YouTube и завоевала популярность Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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По внешности Екатерина Миронова больше похожа на модель, чем на дальнобойщицу.

Красивой блондинкой-дальнобойщицей заинтересовались многие. Подписчики бросались комментировать каждое видео и заваливали девушку лайкамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хрупкая и белокурая, с тонкими чертами лица и умопомрачительными глазами - 28-летняя девушка без сожаления отвергла все иные профессии и неделями, с перерывами в несколько дней, колесит по российским дорогам за рулем фуры DAF XF105.

По внешности Екатерина Миронова больше похожа на модельФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чтобы занять себя в рейсах, девушка начала делиться нюансами своей профессии на YouTube. Красивой блондинкой-дальнобойщицей заинтересовались многие. Подписчики бросались комментировать каждое видео и заваливали девушку лайками. Сейчас канал процветает, ведь за жизнью Екатерины Мироновой следят 46 642 подписчика.

Некоторые «комментаторы» Катиного блога считают, что в профессию девушку занесло отнюдь не от хорошей жизни. Но дальнобойщица подобные предположения опровергает.

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- У меня есть высшее образование - я ветеринарный врач и работала в ветклинике. Но это не мое - я даже часто болела из-за неправильного выбора работы, хотя слабой себя не считаю, - сказала девушка в одном из видеороликов. Екатерина и правда не похожа на грубоватого Иваныча из сериала «Дальнобойщики» - выражается культурно, а о скверных словечках речи не идет и вовсе.

- Мата хватает в реальной жизни, поэтому не хотелось бы лицезреть его и на своем канале, - укоряет Катя подписчиков, которые зачастую не церемонятся в комментариях к видео.

Первое знакомство с машинами случилось в 14 лет - Катя насмотрелась на дедушку, который конструировал автомобили. Потом девушка сдала на права в 17 лет и устроилась в автосервис, чтобы знать наверняка устройство железного коня. Легковые автомобили Катю не интересовали - девушку манили грузовики. Поэтому после «Оки» и «семерки» девушка пересела на «ГАЗель», а в 26 лет уже сидела за рулем фуры.

28-летняя девушка без сожаления отвергла все иные профессии и неделями, с перерывами в несколько дней, колесит по российским дорогам за рулем фуры DAF XF105Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это мой дом, а значит, моя крепость, и кого попало я сюда не пущу. Здесь я сплю, готовлю, живу, - рассказала Катя в одном из роликов на YouTube.

Кстати, спать в большегрузе поначалу было страшно - девушке все время казалось, что в кузове кто-то ходит.

- Бывает, что невыносимо клонит в сон. В такие моменты лучше перестраховаться и поспать часа два. Не важно, что опоздаете на разгрузку, но здоровьем рисковать не стоит. И парковаться для сна лучше на платных стоянках, иначе можно нарваться на неприятности, особенно ночью на трассах, - такие правила дальнобойщица вывела за время работы.

Легковые автомобили Катю не интересовали - девушку манили грузовикиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

За полтора года Катя настолько обжила пространство в кабине вокруг себя, что казенной пище предпочитает свою, приготовленную на электрической горелке. Для этого имеется кастрюля, сковорода и кухонные мелочи. Дальнобойщица предпочитает легкую пищу - куриный бульон, овощной салат, рис, все без майонеза и приготовленное на один раз.

- Предпочитаю готовить сама и редко ем в столовых. Скоропортящиеся продукты не беру, иначе можно встать надолго и опоздать к разгрузке, - смеется Екатерина.

Во время рейсов, которые могут длиться неделями, девушку терпеливо ждет дома муж. Экономист по профессии, мужчина не понимает, как хрупкая супруга может крутить баранку многотонника день за днем, но с мечтой возлюбленной остается только мириться. Тем более Екатерина уже задумывается о детях, а для воспитания малыша придется оставить любимую работу:

- Я знаю дальнобойщиц, которые в рейс берут маленьких детей. Не могу дать этому оценку, но скажу так - ко всему приспосабливаешься.

Сейчас девушка мечтает о собственном деле и копит на грузовик. О точной сумме своей зарплаты Екатерина тактично умолчала, но сообщила, что в среднем это 60 000 рублей:

- Дорога каждый раз готовит новые сюрпризы, поэтому не считаю свою профессию высокооплачиваемой.