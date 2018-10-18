«Единая Россия» будет ратовать за появление в Нижнем Новгороде улицы имени Евгения Евстигнеева
Инициатива жителей Нижнего Новгорода назвать одну из улиц именем народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, казалось, давно позабыта местными чиновниками. Идея была озвучена осенью 2016 года, но по какой-то причине до сих пор не реализована.
На заседании городской думы 17 октября были утверждены названия новых улиц в строящемся жилом комплексе в Советском районе. В перспективе тысячи нижегородских семей будут жить на улицах Романтиков и Мечтателей. А вот улицы Евстигнеева в списке на утверждение не оказалось…
- Не могу сказать, что это самая большая городская проблема, но мне все равно как-то обидно. Тем более что общественный запрос на это есть - в мэрию трижды обращались с инициативой переименовать Театральную площадь в площадь Евстигнеева, - поделилась депутат думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
По словам экс-главы города, переименование площади не состоялось из-за технических трудностей (замена адресов, корректировка карт и прочее). Была надежда, что именем великого артиста, уроженца Нижнего Новгорода, назовут одну из новых улиц, к примеру, в той же «Новой Кузнечихе», но жильцы выбрали Романтиков и Мечтателей. Хозяин барин, как говорится.
- И все-таки я надеюсь, что улица Евстигнеева когда-нибудь появится. Даже готова съездить к собственникам квартир следующей очереди новостроек и постараться их убедить, - заявила Солонченко.
Бывший худрук центра культуры «Рекорд» Олег Шакирский считает, что в новостройках называть улицу именем Евстигнеева неправильно. Получится формальность.
- Надо где-то в центре, где есть связь с ним. Какого-нибудь пламенного революционера отправить в котел истории. А у Театральной площади и так хорошее название, - высказался Шакирский.
Напомним, что изначально активисты предлагали переименовать улицу Пискунова, которая примыкает к Театральной площади, либо хотя бы часть улицы. Еще было предложение увековечить память Евгения Евстигнеева в Канавинском районе. Предлагалось назвать безымянный на тот момент перекресток улиц Октябрьской революции и Чкалова «площадью имени Е. Евстигнеева».
- Поскольку Евстигнеев канавинец, и в настоящее время в парке имени 1 Мая и администрации района установлены информационные стенды о нашем великом земляке, а также его фотография размещена на Аллее славы района в сквере Чкалова, считаю, что будет справедливым назвать улицу, сквер или площадь его именем именно в Канавине, - полагает и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.
А в среду, 17 октября, депутат Государственной думы от Нижегородской области Денис Москвин сообщил, что партия «Единая Россия» поддержит инициативу о создании в Нижнем Новгороде улицы имени Евстигнеева.
- Еще будучи депутатом городской думы, ратовал за эту инициативу. Считаю это абсолютно правильным. Мы должны сохранять историческую память, думать о вопросах региональной идентичности, - сказал Москвин.
Партия обратится к мэру приволжской столицы и местной думе с предложением о создании улицы имени великого земляка.