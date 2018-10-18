«Единая Россия» будет ратовать за появление в Нижнем Новгороде улицы имени Евгения Евстигнеева

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-18T14:42:16+03:00

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Инициатива жителей Нижнего Новгорода назвать одну из улиц именем народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, казалось, давно позабыта местными чиновниками. Идея была озвучена осенью 2016 года, но по какой-то причине до сих пор не реализована.

На заседании городской думы 17 октября были утверждены названия новых улиц в строящемся жилом комплексе в Советском районе. В перспективе тысячи нижегородских семей будут жить на улицах Романтиков и Мечтателей. А вот улицы Евстигнеева в списке на утверждение не оказалось…

- Не могу сказать, что это самая большая городская проблема, но мне все равно как-то обидно. Тем более что общественный запрос на это есть - в мэрию трижды обращались с инициативой переименовать Театральную площадь в площадь Евстигнеева, - поделилась депутат думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

По словам экс-главы города, переименование площади не состоялось из-за технических трудностей (замена адресов, корректировка карт и прочее). Была надежда, что именем великого артиста, уроженца Нижнего Новгорода, назовут одну из новых улиц, к примеру, в той же «Новой Кузнечихе», но жильцы выбрали Романтиков и Мечтателей. Хозяин барин, как говорится.

- И все-таки я надеюсь, что улица Евстигнеева когда-нибудь появится. Даже готова съездить к собственникам квартир следующей очереди новостроек и постараться их убедить, - заявила Солонченко.

Бывший худрук центра культуры «Рекорд» Олег Шакирский считает, что в новостройках называть улицу именем Евстигнеева неправильно. Получится формальность.

- Надо где-то в центре, где есть связь с ним. Какого-нибудь пламенного революционера отправить в котел истории. А у Театральной площади и так хорошее название, - высказался Шакирский.

Напомним, что изначально активисты предлагали переименовать улицу Пискунова, которая примыкает к Театральной площади, либо хотя бы часть улицы. Еще было предложение увековечить память Евгения Евстигнеева в Канавинском районе. Предлагалось назвать безымянный на тот момент перекресток улиц Октябрьской революции и Чкалова «площадью имени Е. Евстигнеева».

- Поскольку Евстигнеев канавинец, и в настоящее время в парке имени 1 Мая и администрации района установлены информационные стенды о нашем великом земляке, а также его фотография размещена на Аллее славы района в сквере Чкалова, считаю, что будет справедливым назвать улицу, сквер или площадь его именем именно в Канавине, - полагает и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

А в среду, 17 октября, депутат Государственной думы от Нижегородской области Денис Москвин сообщил, что партия «Единая Россия» поддержит инициативу о создании в Нижнем Новгороде улицы имени Евстигнеева.

- Еще будучи депутатом городской думы, ратовал за эту инициативу. Считаю это абсолютно правильным. Мы должны сохранять историческую память, думать о вопросах региональной идентичности, - сказал Москвин.

Партия обратится к мэру приволжской столицы и местной думе с предложением о создании улицы имени великого земляка.