2018-10-18T14:44:06+03:00
Политика

В Нижегородской области стартовал конкурс на должность министра экологии

Заочный этап конкурса продлится с 17 октября по 6 ноября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области стартовал конкурс на должность министра экологии.В Нижегородской области стартовал конкурс на должность министра экологии.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Теперь список самых престижных вакансий в Нижнем Новгороде пополнился еще одной – должностью министра экологии Нижегородской области. Чтобы занять место в кабмине всем желающим придется пройти нешуточный отбор в рамках программы «Команда правительства».

- Эта программа уже показала свою эффективность в вопросе кадрового отбора на посты в региональном правительстве – в октябре с ее помощью министром культуры была назначена Надежда Преподобная, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Опыт положительный, и мы будем использовать его при выборе кандидата на пост министра экологии. Как и в случае с министром культуры, к процедуре отбора мы привлечем общественность.

Действительно, в рамках проекта «Команда правительства» в сентябре проходил конкурс на должность министра культуры. Тогда до очного этапа дошли 35 человек, из которых эксперты отобрали пятерых. Среди них оказались директор нижегородского цирка Инна Ванькина, заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, директор музея им. Горького Лариса Моторина, руководитель регионального управления госохраны объектов культурного наследия Надежда Преподобная и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева. По итогам личного собеседования с каждым из кандидатов Глеб Никитин выбрал именно Надежду Преподобную.

КОНКРЕТНО

Как принять участие в конкурсе на пост министра экологии?

Отбор кандидатов будет проходить в два этапа – заочный и очный. Первый из них продлится с 17 октября по 6 ноября. Чтобы принять в нем участие необходимо:

* зарегистрироваться на портале «Команда Правительства»

*заполнить корректно биографическую анкету на 100%

*пройти тестирование (состоит их 3-х тестов)

*записать и загрузить видео-презентацию на портал

Если раньше кандидат уже принимал участие в программе, то на портале «Команда Правительства» в личном кабинете нужно выбрать графу «отозвать анкету» (редактировать) и отправить заново на желаемую вакансию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 17 октября на портале стартует отбор на посты заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по направлению «спорт», «культура», «образование» и заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям.

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