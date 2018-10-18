«Вы знаете, что такое работа?»: звезда шоу «Холостяк» разозлилась на подписчиков, которые клянчат у нее деньги

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-18T14:44:06+03:00

Несостоявшаяся невеста Егора Крида со школы мечтала не зависеть от кого-либо Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Несостоявшаяся невеста Егора Крида нижегородка Анастасия Смирнова на личной странице в Instagram устроила очередную головомойку своим фанатам. На то были веские причины: поклонники засыпали знаменитую блондинку просьбами подарить им новый айфон, «отсыпать» немножко денег и отдать свои старые вещи.

smirnova_anastasia Мать BOSS или придумайте название?!

У звезды шоу «Холостяк», что называется, накипело, и она опубликовала эмоциональный мотивационный пост.

- Если тебе уже есть 16, подними свою [пятую точку] и начни работать над собой, не ной, - обратилась к подписчикам Анастасия.

smirnova_anastasia Все уже поняли , что я не люблю осень? Потому что холодно, мокро и темно.

По ее мнению, для начала надо перестать листать соцсети, составить план на жизнь и начать его реализовывать.

- Займись спортом, читай (пусть даже журналы), начни ухаживать за собой и делать уроки, даже если «ничего не задают». Уберись у себя в комнате, запишись на какие-нибудь курсы, научись составлять тайминг. Мы должны все успеть в этой жизни, - добавила селебрити.

smirnova_anastasia Анастасия Смирнова со своим мужчиной

День спустя участница реалити-шоу поняла, что резко высказалась на просьбы «переведи 1000 рублей» и «дай денег в долг». И поинтересовалась у поклонников, знают ли они, что такое работа.

- Я работаю двадцать четыре часа в сутки, вкладываю огромные силы, чтобы заработать деньги. У меня со школы была цель - ни от кого не зависеть! - продолжила Анастасия. - Вы хотите новые айфоны и одежду? Поднимитесь с дивана и пойдите на работу. Вы с руками и ногами, здоровые. В чем проблема? Нужно рассчитывать только на свои силы.

smirnova_anastasia Ты сама решаешь как дальше жить. Поднимись с дивана, прекрати листать соцсети.

Нашлись те, кто полностью разделяет позицию Смирновой.

- Надоела эта психология раба, когда люди считают, что им кто-то что-то должен. Не ленитесь и не гонитесь за халявой, - прокомментировала пост nad_panina.

- Может, они шутят? Вряд ли кто-то серьезно будет просить незнакомого человека отправить ему денег, - предположила olga_prekrasnaya9503.

Добавим, что сейчас известная скандалистка Смирнова является владельцем салона красоты на Чистых прудах в Москве.

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