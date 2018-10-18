«Хочу, чтобы Нижний Новгород участвовал в большом кино»: нижегородец приступил к съемкам военной драмы

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-18T11:15:06+03:00

Съемки картины стартовали в августе 2018 года. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте" Фото: СОЦСЕТИ

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Имя Сергей Веселов вам о чем-нибудь говорит? Скорее всего, нет. Но в ближайшие пару лет о нем узнает вся страна. Ведь нижегородец взялся за съемки своего первого полнометражного фильма, который, по его словам, непременно выйдет в прокат. По крайней мере, он сделает для этого все от него зависящее.

В фильме снимаются актеры театров Нижнего Новгорода и области, а также других городов. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

Интерес и любовь к кино у истинного патриота Веселова возникли в раннем детстве, когда он первый раз пришел в кинотеатр.

Режиссер Сергей Веселов. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

- Меня вдохновили Александр Роу, Леонид Гайдай, Евгений Матвеев, Рамеш Сипи и другие талантливые люди, - признался собеседник «Комсомольской правды - Нижний Новгород». - По духу мне близки исторические, приключенческие фильмы.

Идут съемки, сентябрь 2018 года. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

Эта любовь выросла в фильм «Идущий с надеждой», съемки которого стартовали в приволжской столице в августе. По словам автора, эта кинокартина расскажет о подвигах героев в борьбе с растерянностью и паникой, охвативших миллионы советских граждан на самом страшном, начальном, этапе великой войны, о героях, которые вдохновили народ на победу в противостоянии фашизму.

Нижегородцы удивились фашистам на городских улицах. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

- В фильме будут экшн-сцены, трюки, баталии, реальные взрывы и военная техника, драма, патриотизм и, конечно, любовь. Скучать зрителю не придется, - уверяет режиссер.

Режиссер руководит съемочным процессом. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

Масштаб происходящего воистину поражает. В проекте будет задействовано около трех тысяч человек (сейчас их уже больше тысячи). Для съемок необходимо более 100 площадок! При этом где-то 95% фильма будут сниматься на натуре.

Съемки фильма на нижегородских улицах. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

- Наша главная задача - передать потомкам память об огромных победах наших великих предков, защитивших страну и весь мир от угрозы фашизма, - заявил Сергей. - При этом люди сами для себя решат, придуманная или реальная история легла в основу нашего фильма.

Съемки фильма на нижегородских улицах. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

На экране зрители увидят актеров Нижнего Новгорода и других городов, а также жителей оккупированных в то время фашистской Германией стран.

- Важно, чтобы фильм «Идущий с надеждой» не сходил с экранов кинотеатров и был актуален для любого поколения, - отметил нижегородец. - Выйдет он в прокат или отправится на фестивали, посмотрим. Мое мнение - такой зрелищный и эмоциональный фильм однозначно предназначен для проката. А вообще одно другому не мешает.

Съемки фильма на нижегородских улицах. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, параллельно съемкам фильма создается кинокомпания «ВСВ фильм». По такому случаю Сергей Веселов обращается ко всем желающим проявить свои способности в киноиндустрии: присоединяйтесь к команде!

- Я родился в Горьком, живу в Нижнем Новгороде, и мне хочется, чтобы этот город участвовал в большом кино, а не дворовом, - заявил режиссер.

Съемки фильма на нижегородских улицах. Фото из группы фильма "Идущий с надеждой" в соцсети "Вконтакте"Фото: СОЦСЕТИ

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