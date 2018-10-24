Центр Нижнего Новгорода ждет массовая вырубка деревьев

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-24T13:58:02+03:00

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В скором времени центр Нижнего Новгорода превратится в настоящий лесоповал. Администрация Нижегородского района собирается начать массовую вырубку деревьев. Под нож попадут березы, липы, клены, тополя, вязы, рябины, ясень, боярышник. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс по выбору подрядчика, которого должны выбрать 6 ноября. Деньги на вырубку деревьев будут перечислены из бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» в 2018-2022 годы.

Согласно документации конкурса, к участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. При этом расчет может проводиться как в рублях, так и шведских кронах.

Всего же планируется потратить 498 821 рублей.

К сожалению, в документах закупки не указано точное число деревьев, которые будут вырублены. Однако сказано, что убирать будут зеленые насаждение, а вот слово «сухостойные» вычеркнуто в документах.

Улицы, где будут вырубать деревья:

Звездинка, дом №10б,

Минина, дом №39,

Пожарского,

Ульянова, дом №36,

Яблоневая, дома №6, 17 – 9,

Родионова, дом №11,

Минина, дома №7, 20,

Ковалихинская, дом №56,

Гоголя, дом №41,

Почаинская, дом №25,

Костина,

Большой и Малый сквер на площади Минина и Пожарского,

сквер на Театральной площади,

Маслякова, дом №9,

Максима Горького, дом №152,

Грузинская, дом №26,

Казанское шоссе,

Усилова, дом №5,6,7,

Славянская, дом №49,

а также возле детского сада №20.