2018-10-24T12:51:38+03:00
Общество

Молодая мама якобы из Нижнего Новгорода тренируется убивать прямо на улице

Очевидцы сняли жуткое видео
Юлия ДАНЧЕНКО
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Молодая мама из Нижнего Новгорода тренируется убивать прямо на улицеМолодая мама из Нижнего Новгорода тренируется убивать прямо на улицеФото: СОЦСЕТИ
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Вчера, 23 октября, в интернете появилось видео, на котором молодая мама с коляской подходит к пню и начинает тренироваться наносить удары ножом. Причем, она не просто хаотично бьет им по несчастному дереву, а делает это настолько точно, что складывается впечатление, что она тренируется наносить удары в шею и живот человеку.

Отработав удары несколько раз. Мама увидела подбегающую к ней девушку. После чего она берет коляску и прячет нож.

Это жуткое видео снято регистратором из стоящего неподалеку автомобиля. При этом его автор утверждает, что агрессивную мамашу он увидел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила разобраться, кто это и что именно отрабатывает она на пустынной улице Автозавода. От имени редакции мы отправили запрос в МВД по Нижнему Новгороду. После чего оперативный отдел провел проверку. Надо сказать, сделано все было очень быстро. После чего «Комсомолке» сообщили, что данное видео было снято не на Автозаводе и вообще не в Нижнем Новгороде.

По словам специалистов, этот ролик очень похож на постановку. Кроме того, в последнее время в интернете стало появляться очень много шокирующих видео, которые направлены только на привлечение внимания и увеличение количества просмотров.

Молодая мама тренируется убивать.Новости Нижнего vk.com/vkyrse_nn

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