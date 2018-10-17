2018-10-17T18:23:36+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде не хватает детских скорых из-за отсутствия врачей

Из 10,5 бригад фактически работают от трех до шести
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде не хватает детских скорых из-за отсутствия врачейВ Нижнем Новгороде не хватает детских скорых из-за отсутствия врачейФото: Иван ПРОХОРОВ
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Жительница Сормовского района Татьяна Щербакова пожаловалась на медлительность скорой помощи – к ее заболевшему ребенку врачи добирались более сорока минут. Об этом женщина рассказала в социальной сети.

- У моей дочери поднялась температура до 39,4 градусов, и самостоятельно сбить ее никак не получалось. Тогда мы вызвали скорую помощь. Мы живем на улице Станиславского в Сормовском районе, ближайшая подстанция скорой помощи находится в десяти минутах ходьбы от нас. Но ждать медиков нам пришлось гораздо дольше. Когда с момента вызова прошло 40 минут, мы решили позвонить и уточнить, помнят ли о нас вообще. Ответ был ужасающий: «У нас шесть бригад на весь город и 768 вызовов, мы не успеваем», - сообщила нижегородка.

«Комсомолка» решила выяснить, так ли печальна ситуация на самом деле. Оказалось, бывает даже хуже, чем рассказала Татьяна.

- В штатное расписание ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода» на 2018 год включены 10,5 круглосуточных специализированных педиатрических бригад скорой медицинской помощи. Но в связи с отсутствием необходимого количества врачей-педиатров фактическое формирование этого вида специализированных бригад в Нижнем Новгороде составляет от трех до шести бригад ежесуточно, - сообщили "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" в областном минздраве.

Впрочем, это не означает, что детям приходится оставаться вовсе без медицинской помощи. В случае необходимости – при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и прочих состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства – к ним выезжают обычные бригады: фельдшерские и врачебные.

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