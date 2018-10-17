2018-10-17T17:41:53+03:00
Общество

«На чем ездить в больницу и на рынок?»: жителей нижегородской глубинки оставили без общественного транспорта

Муниципальное транспортное предприятие обросло миллионными долгами
Анастасия НАЗАРОВА
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По информации районной администрации, в 7 утра автобусом пользовались максимум пять человек. Фото: из архива "КП"По информации районной администрации, в 7 утра автобусом пользовались максимум пять человек. Фото: из архива "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители села Кремницкое, что в десяти километрах от районного центра Бутурлино, оказались в неприятной ситуации. По решению местных чиновников отменен весь общественный транспорт, на котором сельчане ездили в больницу и на рынок.

- Помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы живем в Бутурлинском районе в селе Кремницкое. С 15 октября у нас отменили общественный транспорт. Закрыли нашу ветку. Ученикам и студентам не на чем ездить, а местным жителям как быть? Ни в больницу, ни на рынок. Что нам делать? - обратилась Екатерина Пилипенко к пользователям соцсети «Вконтакте».

По информации, полученной «Комсомольской правдой - Нижний Новгород» в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики, МУП «Бутурлинопассажиравтотранс» временно приостановило рейс автобуса «Бутурлино - Кремницкое», ходивший дважды в день - в 7:35 и 14:10. причина - низкий пассажиропоток (около пяти человек за рейс).

- Местная администрация планирует обсудить этот вопрос на совещании, которое состоится до 25 октября, - уточнили в министерстве.

Также профильное ведомство добавило, что подвоз 23 ребят к школе осуществляется силами управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района, а подвоз двух студентов Бутурлинского сельскохозяйственного техникума осуществляется транспортом этого учебного заведения.

К ситуации подключился депутат областного Законодательного собрания Александр Ефремцев.

- Мне удалось выяснить, что маршрут «Бутурлино - Кремницкое» убыточный. Долги муниципального предприятия серьезные, вплоть до пяти миллионов рублей, - рассказал депутат «Комсомольской правде». - По данным районной администрации, в семь часов утра особо никто не ездил. Но я эту тему точно не оставлю. Мы найдем нормальный выход из сложившейся ситуации. Посоветуемся с главой администрации района, с транспортным предприятием и переговорим с местными жителями.

Вместе с тем региональный минтранс заверил, что сейчас предпринимаются меры для того, чтобы в кратчайшие сроки маршрут был возобновлен.

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