«Робополис»: приключение в мир будущего для всей семьи!
Море удовольствия получат как дети, так и взрослые.
Гостей «Робополиса» ждет:
- 50 новейших роботов;
- 6 зон виртуальной реальности;
- танцы от роботов UbtechAlpha и их друзей Tosy;
- шутки и милые разговоры от роботов Кики, Бориса и Валеры. Эти роботы любят общаться и обладают отличным чувством юмора!
- игры от LeapMotion;
- робозоопарк;
- тесла-шоу, где вы увидите, как танцуют и поют молнии;
- фигуры высшего пилотажа с помощью квадрокоптеров на арене дронов;
- прибор для передвижения предметов силой мысли;
- портреты от роботов-рисовальщиков и многое другое.
Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».
Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид в интересной и доступной форме рассказывает о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в «Робополис» действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.
Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».
На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота и даже попробовать себя в роли юного изобретателя! А самое главное - все, что вы сделаете, сможете забрать с собой.
«Робополис» - это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение и отправиться в ТРЦ «РИО».
Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».
Все малыши до 4 лет посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке.
Пошпионить за роботами можно тут:
Телефон +7 910-142-97-35
Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».
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