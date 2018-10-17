2018-10-17T17:38:27+03:00
Общество

«Робополис»: приключение в мир будущего для всей семьи!

27 октября ТРЦ «РИО» в Нижнем Новгороде откроется удивительная выставка, где можно все: трогать, общаться, играть, управлять каждым роботом!
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».
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Море удовольствия получат как дети, так и взрослые.

Гостей «Робополиса» ждет:

- 50 новейших роботов;

- 6 зон виртуальной реальности;

- танцы от роботов UbtechAlpha и их друзей Tosy;

- шутки и милые разговоры от роботов Кики, Бориса и Валеры. Эти роботы любят общаться и обладают отличным чувством юмора!

- игры от LeapMotion;

- робозоопарк;

- тесла-шоу, где вы увидите, как танцуют и поют молнии;

- фигуры высшего пилотажа с помощью квадрокоптеров на арене дронов;

- прибор для передвижения предметов силой мысли;

- портреты от роботов-рисовальщиков и многое другое.

Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».

Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид в интересной и доступной форме рассказывает о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Время на выставке летит незаметно! Именно поэтому билет в «Робополис» действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.

Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».

Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».

На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота и даже попробовать себя в роли юного изобретателя! А самое главное - все, что вы сделаете, сможете забрать с собой.

«Робополис» - это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение и отправиться в ТРЦ «РИО».

Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».

Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».

Все малыши до 4 лет посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

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- сайт

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Телефон +7 910-142-97-35

Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».

Фото предоставлено организаторами выставки «Робополис».

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