В Нижнем Новгороде появятся улицы Романтиков и Мечтателей

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-17T14:18:02+03:00

Они будут находиться в ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе

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Депутаты думы Нижнего Новгорода утвердили названия новых улиц в строящемся жилом комплексе. Решение было принято в ходе заседания 17 октября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба гордумы, сейчас в Советском районе строится ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе.

Руководитель аппарата главы Нижнего Новгорода Людмила Кайнова пояснила, что в связи с ходатайством застройщика районная комиссия по наименованию улиц предложила присвоить новым улицам наименования «Романтиков», «Мечтателей», «Новокузнечихинская», а также продолжить улицу имени Генерала Ивлиева.

Предложение было поддержано. Отмечается, что принятое решение не повлияет на расходы бюджета Нижнего Новгорода.

По словам председателя думы Дмитрия Барыкина, эти названия были предложены самими жильцами.

- Если улицы не имеют названия, то покупатели квартир в домах на этих улицах не могут зарегистрировать права собственности на недвижимость, оформить прописку. По моей информации, владельцы новых квартир захотели жить на улицах с такими названиями. Поэтому депутаты поддержали предложенные названия, чтобы нижегородцы смогли начать проводить все юридические процедуры, - пояснил Барыкин.

Также председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению Ольга Балакина попросила депутатов в ближайшее время присвоить одной из новых улиц города имя Евгения Евстигнеева.

- Я уже дал поручение проработать вопрос о присвоении его имени одной из новых улиц, которые появятся в Нижнем Новгороде, – ответил глава города Владимир Панов.