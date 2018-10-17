В Кстовском районе из-за прорыва водопровода рухнула арка подъезда жилого дома

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-17T13:09:06+03:00

К счастью, на момент происшествия людей рядом не было

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В последнее время в Нижегородской области участились случаи частичного обрушения жилых домов. Буквально пару дней назад на Бору рухнула стена жилого дома, а в прошлом месяце нижегородку чуть не придавило бетонным крыльцом на Ковалихе.

Сегодня стало известно о новом инциденте. В Кстовском районе в поселке Дружный обрушилась подъездная арка в доме №52. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, это произошло около семи часов вечера вчера, 16 октября.

К счастью, никого из людей рядом не оказалось. Пострадавших нет. Причиной случившегося стал прорыв водопровода, в результате которого произошел размыв грунта. Это и привело к обрушению арки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения жилого дома на улице Махалова на Бору. Сейчас они изымают документацию на выполнение ремонтных работ, как в администрации города, так и в подрядной организации. Там инцидент произошел во время проведения работ по укреплению фундамента.

Напомним, 5 сентября в Нижнем Новгороде на Ковалихинской улице обрушилась стена, подпирающая бетонный козырек над одним из подъездов дома №51. Это случилось, когда жильцы возвращались домой после работы. Вмомент обрушения на крыльце находилась девушка. Она звонила в домофон и едва успела отбежать. Через секунду после этого стена упала.