2018-10-17T12:54:47+03:00
Общество

Нижегородский музей А. М. Горького заинтересовался письмом писателя, выставленным на продажу за 100 тысяч рублей

«Комсомольская правда» выяснила, какова вероятность, что уникальная рукопись пополнит коллекцию местного музея
Анастасия НАЗАРОВА
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Специалисты отметили, что Максим Горький вел переписку и с детьми. Это известный факт. Фото: https://www.avito.ru/Специалисты отметили, что Максим Горький вел переписку и с детьми. Это известный факт. Фото: https://www.avito.ru/
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Новость о письме русского писателя и драматурга Максима Горького, выставленном на продажу в Екатеринбурге в начале октября 2018 года, дошла до нижегородского музея А. М. Горького. Здесь, на родине автора пьесы «На дне» и поэмы «Песня о Буревестнике», конечно же, мечтают о том, чтобы реликвия стала частью экспозиции Литературного музея. Однако возможно ли это - вопрос.

Письмо продается вместе с почтовым конвертом. Фото: https://www.avito.ru/

Письмо продается вместе с почтовым конвертом. Фото: https://www.avito.ru/

По информации «КП - Екатеринбург», письмо писателя, адресованное невьянскому школьнику Вячеславу Гибовских, продается за 100 тысяч рублей. Как рассказал владелец реликвии Александр, письмо досталось ему от деда Николая Черноусова, в советские годы работавшего учителем литературы, а позже - директором невьянской школы №1. Мальчик, который вел переписку с Горьким, был одним из учеников Черноусова. Узнав об этом, учитель попросил школьника подарить ему на память одно из писем «Буревестника революции».

Теперь остается гадать, кто станет новым обладателем уникальной вещицы. Может, Государственный музей А. М. Горького в Нижнем Новгороде? За комментарием «Комсомольская правда» обратилась к директору музея Ларисе Моториной.

- Все, что связано с подлинностью и именем Горького, представляет для нас большой интерес. И в год 150-летия со дня его рождения многие на благотворительной основе пожелали передать в дар нашему музею предметы, связанные с именем писателя. Например, мы получили большой дар от семьи Пешковых и очень этим гордимся, - отметила Моторина.

По ее словам, заполучить письмо, выставленное на продажу в Екатеринбурге, - огромное счастье и мечта всех музеев писателя. Однако долгое время у нижегородского музея Горького не было бюджетных денег на покупку предметов, связанных с жизнью Алексея Максимовича. Но следить за судьбой письма Вячеславу Гибовских сотрудники музея будут! Тем более что владелец реликвии отметил, что не против передать рукопись на хранение в музей. Правда, с условием: во время демонстрации экскурсоводы будут рассказывать историю получения письма его дедом.

- По снимкам письма, которые выложены в интернете, не удается прочитать, что именно там написано, - поделилась главный хранитель музейных предметов Государственного ордена почета музея А. М. Горького Анна Малыгина. - Из комментариев в сети понятно, что Горький пишет о своем здоровье, о природе в Сорренто. Вообще то, что Алексей Максимович переписывался и с детьми тоже, - очень известный факт. Например, у нас в музее есть его письмо двум нижегородским школьницам.

При этом собеседница «Комсомолки» уточнила, что даже в случае приобретения музеем письма Горького, адресованного Гибовских, нет гарантий, что оно останется в его стенах. Дело в том, что существует приказ от 1937 года, согласно которому в единое хранилище объединены подлинные рукописи известных писателей и поэтов. Единственным хранилищем подлинников Горького является Институт мировой литературы РАН.

- В 1940 году из нашего музея были изъяты рукописи писателя, точно так же, как и в других музеях страны, и переданы ИМЛИ РАН, - уточнила Малыгина.

Так что в фондовом собрании нижегородского музея хранятся лишь конверты с автографами Горького либо фотографии со сделанными им подписями. Хранить подлинные рукописи права нет.

- В случае с этим письмом не могу сказать, какая будет процедура. Но если передача или продажа все-таки состоится, думаю, информация дойдет до ИМЛИ РАН. Тут музеи будут договариваться, - заключила эксперт.

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