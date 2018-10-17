2018-10-17T12:46:45+03:00
Общество

ННГУ имени Лобачевского поднялся в рейтинге 2019 QS BRICS University Rankings

Вуз занял 69-место
Юлия ИСАЕВА
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Фото: сайт ННГУФото: сайт ННГУ
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Нижегородский государственный университет имени Лобачевского занял 69-е место в рейтинге 2019 QS BRICS University Rankings. В прошлом году он находился на 72 строчке.

Как сообщается на сайте вуза, всего в этом рейтинге в 2018 году оказался 101 российский вуз. Экспертов, оценивавших работу вузов, было более миллиона человек.

По словам создателей рейтинга, данный показатель демонстрирует существенное усиление исследовательской составляющей рейтинга, не зависящей от самих университетов.

Как заявил ректор ННГУ имени Лобачевского Евгений Чупрунов, вуз каждый год повышает качество своей научно-образовательной деятельности.

- Данный региональный рейтинг охватывает ведущие университеты пяти крупнейших стран, в которых проживает почти половина населения земного шара и которые оказывают значительное влияние на всё мировое развитие. Приятно отметить, что наш университет в 2018 году улучшил свои позиции по 3 направлениям рейтинга, в том числе получил высокую оценку среди работодателей, что является объективным показателем высокого качества подготовки наших выпускников, - пояснил Чупрунов.

Кроме того, он уверен, что ННГУ имеет хорошие перспективы дальнейшего роста своих позиций на мировой образовательной арене.

Напомним, рейтинг университетов формируется по следующим критериям: академическая репутация, востребованность выпускников среди работодателей, соотношение числа студентов к числу преподавателей, доля сотрудников с ученой степенью, количество опубликованных статей, индекс цитирования публикаций, количество иностранных сотрудников и студентов.

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