2018-10-17T10:58:29+03:00
Здоровье

В операционном отделении Онли Клиник оказывают быструю и качественную оперативную медицинскую помощь

Новое отделение – малая операционная - открылось в центре современной медицины Онли Клиник
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Операционная в Онли Клиник. Фото предоставлено Онли Клиник.Операционная в Онли Клиник. Фото предоставлено Онли Клиник.
Изменить размер текста:

Новое отделение – малая операционная - открылось в центре современной медицины Онли Клиник.

В малой операционной Онли Клиник проводятся общехирургические операции в области гинекологии, урологии, проктологии:

- геморроидэктомия;

- хирургическое лечение хронических анальных трещин, геморроя (иссечение);

- лечение тромбоза геморроидальных узлов;

- удаление полипов, кондилом прямой кишки;

- хирургическое лечение водянки яичка;

- хирургическое лечение фимоза;

- хирургическое лечение эрозии шейки матки;

- гистероскопия (лечебная и диагностическая);

- цистоскопия;

- дезартеризация, то есть удаление геморроя с использование аппарата дезартеризатор;

- вапоризация – лечение геморроя новейшими лазерными технологиями.

- и др.

Только инновационное оборудование! Только лучшие врачи! Только мировые методики лечения! Это основные принципа работы операционного отделения Онли Клиник.

Открытие операционного блока в Онли Клиник дает возможность взрослому населению Нижнего Новгорода и нижегородской области получать быструю качественную оперативную медицинскую помощь без многодневного ожидания и очередей.

Врач–специалист проведет операцию в удобное для пациента время.

Хирургические операции в Онли Клиник занимают всего нескольких часов.

В операционном отделении Онли Клиник есть возможность временного пребывания после операции. Пациент может находиться в стационаре в течение дня под наблюдением специалиста и медперсонала. Как правило, прооперированный возвращается к привычному образу жизни уже через несколько часов.

При необходимости на время операции и последующего лечения выписывается больничный лист.

Для проведения операций наша клиника принимает пациентов с направлениями от врачей других медицинских учреждений. Однако предварительный приём врача–специалиста Онли Клиник обязателен.

Оперативные вмешательства, проводимые врачами в операционной Онли Клиник, отличаются по степени сложности, и проходят как под местным, так и под общим наркозом - в зависимости от сложности манипуляции.

В операционной Онли Клиник делают операции по лечению геморроя, эрозии и других заболеваний. Также востребованы услуги по интимному омоложению женских половых органов и ануса.

В операционном отделении Онли Клиник проводится ряд проктологических, урологических и гинекологических операций.

Звоните и записывайтесь на прием к нашим специалистам: 277 66 88 (телефон работает круглосуточно) или через форму онлайн - записи

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
18 октября в Арзамасе пройдет первенство России по фехтованию
Водитель автобуса Заволжье – Нижний Новгород – Городец пойдет под суд за опасные перевозки
На 89-м году жизни скончался почетный гражданин Нижегородской области Юрий Христораднов
В думу Нижнего Новгорода поступило заявление о сложении полномочий якобы от депутата Каргина
89-летний скутерист без прав сбил пешехода в Сормове и попал в больницу
В Советском районе отремонтировали 22 остановочных павильона
Заволжский моторный завод получил статус индустриального парка
Заволжский моторный завод получил статус индустриального парка
«Ока» вылетела в кювет в Тоншаевском районе: водитель погибла на месте
В Московском районе из-за неисправности сгорел автомобиль Infiniti
28 октября в Нижегородской области заложат капсулу времени с посланием будущим поколениям
Балахнинец зарезал товарища топором и два дня жил в квартире с его телом
24-летний нижегородец изнасиловал новую знакомую и пообещал убить ее
Совет по развитию предпринимательства появился в Нижнем Новгороде
Дзержинского военкома осудили за незаконную выдачу военного билета
Нижегородцы написали более 8 800 заявок в информационную систему «Наш Нижний»
Дополнительные авиарейсы между Нижним Новгородом и Казанью будут запущены 22 октября
Дмитрий Маликов выступит в центре Нижнего Новгорода 4 ноября
Больше пяти тысяч нижегородцев посетили фестивальную ярмарку на площади Минина
В Дзержинске уже больше двух месяцев разыскивают 47-летнего Андрея Холодюкова
21 октября в Нижегородскую область прибудет ковчег с частицей мощей святого Луки
Житель Приокского района попал в больницу после пожара в девятиэтажке
Павла Воронина уволили с должности заместителя главы администрации Дзержинска
Четыре светофора не будут работать в Нижнем Новгороде 16 октября