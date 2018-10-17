В операционном отделении Онли Клиник оказывают быструю и качественную оперативную медицинскую помощь

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-17T10:58:29+03:00

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Новое отделение – малая операционная - открылось в центре современной медицины Онли Клиник.

В малой операционной Онли Клиник проводятся общехирургические операции в области гинекологии, урологии, проктологии:

- геморроидэктомия;

- хирургическое лечение хронических анальных трещин, геморроя (иссечение);

- лечение тромбоза геморроидальных узлов;

- удаление полипов, кондилом прямой кишки;

- хирургическое лечение водянки яичка;

- хирургическое лечение фимоза;

- хирургическое лечение эрозии шейки матки;

- гистероскопия (лечебная и диагностическая);

- цистоскопия;

- дезартеризация, то есть удаление геморроя с использование аппарата дезартеризатор;

- вапоризация – лечение геморроя новейшими лазерными технологиями.

- и др.

Только инновационное оборудование! Только лучшие врачи! Только мировые методики лечения! Это основные принципа работы операционного отделения Онли Клиник.

Открытие операционного блока в Онли Клиник дает возможность взрослому населению Нижнего Новгорода и нижегородской области получать быструю качественную оперативную медицинскую помощь без многодневного ожидания и очередей.

Врач–специалист проведет операцию в удобное для пациента время.

Хирургические операции в Онли Клиник занимают всего нескольких часов.

В операционном отделении Онли Клиник есть возможность временного пребывания после операции. Пациент может находиться в стационаре в течение дня под наблюдением специалиста и медперсонала. Как правило, прооперированный возвращается к привычному образу жизни уже через несколько часов.

При необходимости на время операции и последующего лечения выписывается больничный лист.

Для проведения операций наша клиника принимает пациентов с направлениями от врачей других медицинских учреждений. Однако предварительный приём врача–специалиста Онли Клиник обязателен.

Оперативные вмешательства, проводимые врачами в операционной Онли Клиник, отличаются по степени сложности, и проходят как под местным, так и под общим наркозом - в зависимости от сложности манипуляции.

В операционной Онли Клиник делают операции по лечению геморроя, эрозии и других заболеваний. Также востребованы услуги по интимному омоложению женских половых органов и ануса.

В операционном отделении Онли Клиник проводится ряд проктологических, урологических и гинекологических операций.

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