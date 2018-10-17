В операционном отделении Онли Клиник оказывают быструю и качественную оперативную медицинскую помощь
Новое отделение – малая операционная - открылось в центре современной медицины Онли Клиник.
В малой операционной Онли Клиник проводятся общехирургические операции в области гинекологии, урологии, проктологии:
- геморроидэктомия;
- хирургическое лечение хронических анальных трещин, геморроя (иссечение);
- лечение тромбоза геморроидальных узлов;
- удаление полипов, кондилом прямой кишки;
- хирургическое лечение водянки яичка;
- хирургическое лечение фимоза;
- хирургическое лечение эрозии шейки матки;
- гистероскопия (лечебная и диагностическая);
- дезартеризация, то есть удаление геморроя с использование аппарата дезартеризатор;
- вапоризация – лечение геморроя новейшими лазерными технологиями.
- и др.
Только инновационное оборудование! Только лучшие врачи! Только мировые методики лечения! Это основные принципа работы операционного отделения Онли Клиник.
Открытие операционного блока в Онли Клиник дает возможность взрослому населению Нижнего Новгорода и нижегородской области получать быструю качественную оперативную медицинскую помощь без многодневного ожидания и очередей.
Врач–специалист проведет операцию в удобное для пациента время.
Хирургические операции в Онли Клиник занимают всего нескольких часов.
В операционном отделении Онли Клиник есть возможность временного пребывания после операции. Пациент может находиться в стационаре в течение дня под наблюдением специалиста и медперсонала. Как правило, прооперированный возвращается к привычному образу жизни уже через несколько часов.
При необходимости на время операции и последующего лечения выписывается больничный лист.
Для проведения операций наша клиника принимает пациентов с направлениями от врачей других медицинских учреждений. Однако предварительный приём врача–специалиста Онли Клиник обязателен.
Оперативные вмешательства, проводимые врачами в операционной Онли Клиник, отличаются по степени сложности, и проходят как под местным, так и под общим наркозом - в зависимости от сложности манипуляции.
В операционной Онли Клиник делают операции по лечению геморроя, эрозии и других заболеваний. Также востребованы услуги по интимному омоложению женских половых органов и ануса.
В операционном отделении Онли Клиник проводится ряд проктологических, урологических и гинекологических операций.
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