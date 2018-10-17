Тело неизвестной женщины обнаружено под линией электропередач в Семенове

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-17T10:51:44+03:00

В Семенове под линиями электропередач обнаружен неопознанный труп женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Полицейские из Семенова просят помощи в установлении личности неопознанного трупа женщины, найденного 9 октября 2018 года под линией электропередач возле АГЗС №7. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По информации, тело было обнаружено около трассы Нижний Новгород – Киров.

Приметы: наиболее вероятный возраст 50– 70 лет, лицо овальное, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие, волосы длинные крашенные в коричневый цвет заплетенные в косу.

Также известно, что в зубном аппарате имеется протез на верхнюю челюсть, а нижние зубы отсутствуют.

Женщина была одета в черную куртку, розово-коричневую вязанную шапку, черный с белым узором свитер, белую футболку с надписью "1000 лет Ярославль" и изображением медведя, черные штаны, коричневые колготки, серые носки и черные ботинки.

Фото: ПСО "Волонтер"

Фото: ПСО "Волонтер"

На шее у нее был обнаружен металлический крестик на шнурке белого цвета, кулон в виде камня зеленого цвета на шнурке черного цвета.

Фото: ПСО "Волонтер"

Если вы владеете какой-либо информацией, то звоните по телефонам: 8-831-625-26-98 и 8-831-625-52-20.