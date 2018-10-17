Станислав Ермаков: «Мы должны понимать, что течет в Волгу и как это можно обнаружить со спутников»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-17T10:26:28+03:00

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- Ваш научно-образовательный проект следит за состоянием Волги уже три года. У жителей Нижнего Новгорода есть общее представление, что у Волги не все в порядке: сложная экология. Что на самом деле происходит?

- Наверное, я еще недостаточно долго занимаюсь Волгой, чтобы ответить на такие глобальные вопросы. Должен сказать, что еще три года назад мы, наверное, мало представляли себе то, что происходит в самой Волге и ее притоках. Сейчас знаем гораздо больше. В условиях той антропогенной нагрузки и количества промышленных предприятий, которые расположены по берегам реки, трудно ожидать кристальной чистоты воды и идеальной экологии. Но из чтений литературы и повседневных наблюдений мне кажется все-таки, что ситуация в последние годы несколько лучше, чем это было лет 20-30 назад. Это может быть связано с уменьшением объема промышленного производства и более высокой его культурой, а также другими факторами. Ситуация, на мой взгляд, не представляется ужасающей.

Я помню, в 2010 году было сильное цветение, но это было не настолько масштабно и критично, как у меня отложилось в памяти. Цветение – индикатор загрязнения вод.

- Давайте поговорим про экспедицию. Какие у нее цели? И кто принимает в ней участие?

- Цели экспедиции – развитие новых методов изучения окружающей среды. Это, прежде всего, комплексные измерения. Это и исследования физических характеристик воды, гидрохимические исследования, и гидробиологические исследования. Это некий комплекс исследований, который, с нашей точки зрения, позволит лучше представить себе в общем состояние волжского массива.

- Как выглядит эта экспедиция?

- На практике это выглядит следующим образом: организуются периодические выходы. Задействовано судно Волжского государственного университета водного транспорта. Эта специализированная плавучая лаборатория создана в институте прикладной физики, она хорошо оборудована, с ее помощью можно измерять скорости течения и профили течения от поверхности до дна, скорости ветра, наблюдать состояние ветровых волн.

- А кто принимает участие?

- Начиная от профессоров, докторов наук и заканчивая студентами. Всего нас было где-то 20-30 человек. Коллектив меняется от выхода к выходу, от месяца к месяцу.

- Есть ли уже какие-то выводы, которыми вы можете поделиться?

- Вы знаете, за это время фактически мы смогли совсем по-другому взглянуть на тот объект исследования, которым мы занимаемся. Например, как вы себе представляете Горьковское водохранилище? Что это? Почти стоячая вода, в которой ничего интересного нет? На самом деле это река, текущая в водохранилище. Там четко видна струя изначально волжской воды. Есть более застойная часть вокруг, существуют вихревые структуры, которые никто до этого не наблюдал. Как размешав чай в стакане видны вихри, вот тут так же. Это было сделано в ходе наших работ впервые. Интересно, что в центре вихревых структур накапливаются водоросли, которые так не нравятся. Они перемещаются от одного берега к другому, перемещаются в малые реки. В общем, это сложная структура, которая все время находится в движении. Чтобы судить в целом о состоянии этого объекта, необходимо проводить комплексные измерения на значительных площадях. Наверное, основной вывод, который мы сейчас делаем: необходимо проводить целый комплекс работ. Мы должны понимать, что течет в Волгу и как это можно зарегистрировать с тех же спутниковых носителей.

- Как вы поддерживаете регулярность таких экспедиций? Вы зависите от грантов?

- Последние три года мы работаем при поддержке гранта русского географического общества. Все эти результаты получены именно в рамках этих работ. Мы привлекаем гранты и других научных фондов.

- Как могла бы власть принять участие в этой работе?

- Прежде всего, это, наверное, деятельность нашего министерства экологии. Они поддерживают нас и заинтересованы в этом. Это может быть и поддержка от областной администрации. В идеале было бы желательно организовать систему мониторинга экологического состояния Волжского бассейна. Это сложная задача. Нужно задействовать административные структуры. Вот пример: всем известно, что периодически идет просачивание и выброс нефтепродуктов. Я не буду говорить, как с ними справиться. Для их обнаружения можно сделать специальную систему с использованием видеокамер, радиосистем, которые можно разместить на Борском мосту и наблюдать сверху, анализировать панорамы. Такую систему сделать реально. Да, это недешево. Но, может быть, это имеет смыл. Своевременно можно обнаружить проблемы и локализовать их.