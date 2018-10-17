Вопросы строительства низконапорного гидроузла на Волге обсудили в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-17T09:21:19+03:00

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Вопросы строительства низконапорного гидроузла обсудили и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк на совещании с участием представителей регионального правительства, администрации Балахнинского района, ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и ООО «Техтрансстрой». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Планируется, что в течение двух дней специалисты ООО «Техтрансстрой» выверят список мероприятий, которые предотвратят негативное влияние от строительства гидроузла на экологию и хозяйственную деятельность на территориях, расположенных поблизости. Строительство гидроузла позволит решить проблему обмеления Волги, не прибегая к такой радикальной мере, как подъем уровня Чебоксарского водохранилища до 68 метров, и вернуть судоходство на участке Городец – Нижний Новгород.

- Нужно как минимум оценить угрозу для объекта культурного наследия – Макарьевского монастыря, а также ущерб, который Нижегородская область понесет от возможного подтопления территорий – в том числе и жилой застройки. Кроме того, из-за затопления больших территорий замедлится скорость течения, уменьшится газовый обмен, что приведет к снижению биологического разнообразия в Волге, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России в 2010-2010 годах».