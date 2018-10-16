2018-10-16T19:25:52+03:00
Общество

Шарон ден Адель о европейском туре: будет хорошее сочетание старого и нового

Within Temptation начинают свой европейский тур с России
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено Within Temptation.Фото предоставлено Within Temptation.
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17 октября 2018 г.

MILO CONCERT HALL / Нижний Новгород

WITHIN TEMPTATION

Возвращение на сцену. Большие концерты в рамках европейского тура 2018!

Группа WithinTemptation с радостью объявила о своем туре в 2018 году, приуроченному к выходу долгожданного седьмого по счету альбома. Большой европейский тур одни из главных и самых известных симфо-металистов начнут в России, выступив в 6 городах страны. 17 октября в MILOCONCERTHALLв Нижнем Новгороде группа представит новые песни, а также всемирно известные хиты!

После более чем успешной живой презентации своего шестого студийного альбома Hydraв 2015 году, вокалистка и одна из авторов песен группы WithinTemptationШарон ден Адель погрузилась в себя и решила расставить приоритеты как в личностном плане, так и в творчестве:

«Когда наш последний тур закончился, у меня наступило тяжелое время. Я поняла, что мне необходимо провести время с семьей, чтобы разобраться с некоторыми вещами и открыть себя заново. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но через 2 года все изменилось к лучшему. Появился мой сольный альбом «My Indigo», который помог справиться с моими эмоциональными проблемами. Но после долгого времени в состоянии покоя, я внезапно почувствовала голод по более тяжелой, эпической музыке. Тогда она начала приходить сама собой. Итак, мы представляем концерты нашего седьмого тура, и, к счастью, долго ждать не придется! Мы в огромном нетерпении снова выйти на сцену!»

Внимание, акция! Без сервисного сбора на это мероприятие билеты продаются в ТЦ Этажи.

Группа находится в числе постоянных номинантов и победителей различных национальных, зарубежных и международных наград на протяжении всей своей истории - всего Within Temptation имеют 28 наград разного уровня престижности, а номинированы на них они были 43 раза. Наиболее значимые – это два нидерландских аналога «Грэмми».

Мощное звучание группы, узнаваемый яркий голос и величественный образ Шарон ден Адель уже много лет приводят в восторг поклонников по всему свету. Возвращение WithinTemptation на сцену в рамках многообещающего тура станет своеобразной кампанией нового седьмого студийного альбома. Мы ждем вас на знаковых концертах WithinTemptation17 октября в Нижнем Новгороде!

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