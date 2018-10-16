Компания «Экспонента Фильм» представляет: комедия «Примадонна»
От режиссера-двукратного номинанта на премию «Оскар», призера Венецианского и Берлинского фестивалей Стивена Фрирза («Виктория и Абдул», «Королева», «Филомена)
Продюсеры: Майкл Кун («Герцогиня», «Красота по-английски»), Трэйси Сиуорд («Боевой конь», «Королева», «Филомена»), Кристин Ланган («Мальчик в полосатой пижаме», «Спасти мистера Бэнкса»), Камерон МакКрекен («Миллионер из трущоб», «Железная леди»)
Оператор-постановщик: Дэнни Коэн («Король говорит!», «Отверженные», «Рок-волна»)
Художник-постановщик: Алан МакДональд («Королева», «Филомена», «Виктория и Абдул»)
Композитор: Александр Деспла («Жутко громко и запредельно близко», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», «Загадочная история Бенджамина Баттона»)
Дистрибьютор на территории России: Экспонента Фильм
Жанр: комедия
Продолжительность: 111 минут
В ролях: Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada», «Железная леди», «Выбор Софи», «Секретное досье», «Mamma MIA!», «Август»), Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс», «Мой мальчик», «Любовь с уведомлением», «Реальная любовь», «Облачный атлас»), Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Доброй ночи и удачи»), Ребекка Фергюсон («Величайший шоумен», «Девушка в поезде», «Живое»), Нина Арианда («Полночь в Париже», «Миссия невыполнима»)
СИНОПСИС
Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта – это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты?
О ФИЛЬМЕ
Фильм рассказывает подлинную историю американской пианистки и певицы, Флоренс Фостер Дженкинс, которая обладала полным отсутствием слуха, но была уверена, что замечательно поет. Она была одержима музыкой и учила наизусть сложнейшие арии. Получив огромное наследство от отца, она могла нанимать музыкантов и устраивать собственные концерты. Благодаря своему упорству Флоренс стала популярна.
Она очень любила петь и обладала веселым нравом, поэтому не хотела понимать, что люди приходили на ее концерты, чтобы посмеяться над ней, а вовсе не потому что являлись ценителями ее творчества.
Фильм показывает, что для того, чтобы быть счастливым, популярным и заниматься творческой деятельностью, совсем не обязательно иметь талант.
НАГРАДЫ
- 2 номинации на премию «Оскар»: «Лучшая женская роль», «Лучшие костюмы»
- 4 номинации на премию «Золотой глобус»: «Лучший фильм(комедия/мюзикл)», «Лучшая мужская роль (комедия/мюзикл)», «Лучшая женская роль (комедия/мюзикл)», «Лучший актер второго плана»)
- Номинация на премию Гильдии актеров
- Призер Британской академии Bafta
- Призер Европейской киноакадемии
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Сама Мерил Стрип никогда не жаловалась на отсутствие вокальных данных (актриса сыграла в двух частях киномюзикла «Mamma MIA»).
Саундрек к фильму написала известная оперная певица Аида Гарифуллина.
В одном из своих интервью Хью Грант признался, что сильно боялся опозориться перед Мэрил Стрип.
Участие Мэрил Стрип в фильме было главной причиной возвращения Хью Гранта к актерству после длительного перерыва.
Мэрил Стрип получила 20-ю номинацию на "Оскар" за главную роль в фильме
Фильм завоевал множество призов и номинаций: 2 номинации на премию «Оскар», 4 номинациями на премию «Золотой глобус», номинация на премию Гильдии актеров, призер Британской академии Bafta и Европейской киноакадемии.
«Мне не доводилось играть персонажа с такой любовью к жизни. А ведь у нее было вполне реальные проблемы – и со здоровьем, и с неверностью мужа. Но она сумела сохранить себя, свой оптимизм, и это меня очень трогает»,- сказала Мэрил Стрип в одном из своих интервью
МНЕНИЯ ПРЕССЫ:
«Фильм без сомнений достоин премии «Золотой глобус»
- Variety
«Фильм сможет рассмешить и затронуть до глубины души»
-Rottentomatoes
«Очаровательная история»
-The Guardian
«Чертовски хорошее и смешное кино»
-Rollingstone
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