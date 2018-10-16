Компания «Экспонента Фильм» представляет: комедия «Примадонна»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-16T19:13:16+03:00

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От режиссера-двукратного номинанта на премию «Оскар», призера Венецианского и Берлинского фестивалей Стивена Фрирза («Виктория и Абдул», «Королева», «Филомена)

Продюсеры: Майкл Кун («Герцогиня», «Красота по-английски»), Трэйси Сиуорд («Боевой конь», «Королева», «Филомена»), Кристин Ланган («Мальчик в полосатой пижаме», «Спасти мистера Бэнкса»), Камерон МакКрекен («Миллионер из трущоб», «Железная леди»)

Оператор-постановщик: Дэнни Коэн («Король говорит!», «Отверженные», «Рок-волна»)

Художник-постановщик: Алан МакДональд («Королева», «Филомена», «Виктория и Абдул»)

Композитор: Александр Деспла («Жутко громко и запредельно близко», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», «Загадочная история Бенджамина Баттона»)

Дистрибьютор на территории России: Экспонента Фильм

Жанр: комедия

Продолжительность: 111 минут

В ролях: Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada», «Железная леди», «Выбор Софи», «Секретное досье», «Mamma MIA!», «Август»), Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс», «Мой мальчик», «Любовь с уведомлением», «Реальная любовь», «Облачный атлас»), Саймон Хелберг («Теория большого взрыва», «Доброй ночи и удачи»), Ребекка Фергюсон («Величайший шоумен», «Девушка в поезде», «Живое»), Нина Арианда («Полночь в Париже», «Миссия невыполнима»)

Трейлер

Кадры

СИНОПСИС

Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта – это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты?

О ФИЛЬМЕ

Фильм рассказывает подлинную историю американской пианистки и певицы, Флоренс Фостер Дженкинс, которая обладала полным отсутствием слуха, но была уверена, что замечательно поет. Она была одержима музыкой и учила наизусть сложнейшие арии. Получив огромное наследство от отца, она могла нанимать музыкантов и устраивать собственные концерты. Благодаря своему упорству Флоренс стала популярна.

Она очень любила петь и обладала веселым нравом, поэтому не хотела понимать, что люди приходили на ее концерты, чтобы посмеяться над ней, а вовсе не потому что являлись ценителями ее творчества.

Фильм показывает, что для того, чтобы быть счастливым, популярным и заниматься творческой деятельностью, совсем не обязательно иметь талант.

НАГРАДЫ

- 2 номинации на премию «Оскар»: «Лучшая женская роль», «Лучшие костюмы»

- 4 номинации на премию «Золотой глобус»: «Лучший фильм(комедия/мюзикл)», «Лучшая мужская роль (комедия/мюзикл)», «Лучшая женская роль (комедия/мюзикл)», «Лучший актер второго плана»)

- Номинация на премию Гильдии актеров

- Призер Британской академии Bafta

- Призер Европейской киноакадемии

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Сама Мерил Стрип никогда не жаловалась на отсутствие вокальных данных (актриса сыграла в двух частях киномюзикла «Mamma MIA»).

Саундрек к фильму написала известная оперная певица Аида Гарифуллина.

В одном из своих интервью Хью Грант признался, что сильно боялся опозориться перед Мэрил Стрип.

Участие Мэрил Стрип в фильме было главной причиной возвращения Хью Гранта к актерству после длительного перерыва.

Мэрил Стрип получила 20-ю номинацию на "Оскар" за главную роль в фильме

Фильм завоевал множество призов и номинаций: 2 номинации на премию «Оскар», 4 номинациями на премию «Золотой глобус», номинация на премию Гильдии актеров, призер Британской академии Bafta и Европейской киноакадемии.

«Мне не доводилось играть персонажа с такой любовью к жизни. А ведь у нее было вполне реальные проблемы – и со здоровьем, и с неверностью мужа. Но она сумела сохранить себя, свой оптимизм, и это меня очень трогает»,- сказала Мэрил Стрип в одном из своих интервью

МНЕНИЯ ПРЕССЫ:

«Фильм без сомнений достоин премии «Золотой глобус»

- Variety

«Фильм сможет рассмешить и затронуть до глубины души»

-Rottentomatoes

«Очаровательная история»

-The Guardian

«Чертовски хорошее и смешное кино»

-Rollingstone

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