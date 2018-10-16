2018-10-16T13:00:24+03:00
Общество

Александр Егоров: Администрация Дзержинска продолжит работать по векторам, заданным Павлом Ворониным

Александр Егоров - директор Центра стратегических инициатив ВШГУ Дзержинского филиала РАНХиГС, доктор исторических наук
Эльвира ОСИПОВА
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Александр Егоров. Фото предоставлено администрацией города Дзержинска.Александр Егоров. Фото предоставлено администрацией города Дзержинска.
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Директор Центра стратегических инициатив ВШГУ Дзержинского филиала РАНХиГС, доктор исторических наук Александр Егоров отметил, что работа Павла Воронина на посту заместителя Главы администрации Дзержинска способствовала внедрению в деятельность администрации города ключевых современных трендов, в первую очередь, основ проектного управления. Без этого сегодня невозможно обеспечить персональную эффективность, наладить командное взаимодействие, развить у муниципальных служащих такие качества, как гибкость и готовность к изменениям.

«Главными векторами работы администрации Дзержинска, которые заложил Павел Воронин, стали развитие цифровизации управления, внедрение практики постановки стратегических целей и задач, плотное взаимодействие с научным и экспертным сообществом, открытость администрации в обсуждении самых острых и непопулярных вопросов.

Администрация Дзержинска не только одной из первых внедрила электронный документооборот, но и начала работу по переводу муниципальных архивных фондов на цифровые носители. В разы увеличилась скорость прохождения документов и получения жителями муниципальных услуг.

Создание в 2016 г. экспертного совета по социально-экономическому развитию города стало не только элементом внедрения рефлексивного управления, но и основным инструментом совершенствования стратегии развития Дзержинска на основе целей, продекларированных Правительством области.

Будет логично, что администрация Дзержинска и после ухода Павла Воронина продолжит работать по заданным им векторам».

Напомним, что 16 октября Павел Воронин покинул пост заместителя Главы администрации Дзержинска, на котором он курировал вопросы внутренней политики, развития цифровых сервисов и взаимодействия с общественными организациями.

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