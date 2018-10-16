2018-10-16T12:42:13+03:00
Общество

Нижегородский перевозчик увеличил стоимость проездного абонемента на маршрутку №171

Теперь он стоит на 150 рублей дороже
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородский перевозчик увеличил стоимость проездного абонемента на маршрутку №171Нижегородский перевозчик увеличил стоимость проездного абонемента на маршрутку №171Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Частный перевозчик Каргин решил увеличить стоимость проездного абонемента на маршрутку №171. Об этом сообщается в его официальной группе в соцсети.

Ранее нижегородцы могли приобрести проездной за 550 рублей, а теперь его цена выросла до 700. Маршрутка курсирует от Торфопредприятия до площади Свободы.

Причина повышения стоимости – снижение рентабельности абонементов и тарифов с пересадками.

- К сожалению, ситуация такова, что по результатам последних месяцев средняя стоимость поездки по проездному абонементу приблизилась к 12 рублям. В свою очередь, возросший пассажиропоток по проездным абонементам вытесняет пассажиров, оплачивающих поездки разово, за счет которых удавалось удерживать рентабельность на минимально необходимом уровне, - говорится в сообщении.

Чтобы исправить ситуацию Каргин и решил увеличить стоимость проездного абонемента.

Напомним, с 3 сентября по Нижнему Новгороду больше не курсируют три маршрутки: Т-25, Т-41 и Т-42. На замену первому введен новый муниципальный автобусный маршрут №15, который связал станцию «Петряевка», микрорайон Соцгород и автовокзал «Щербинки».

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