СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-16T09:03:57+03:00

Ремонт и шумные вечеринки могут оказаться под запретом с 20:00 в Нижегородской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области рассмотрели проект изменений в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан» на территории региона в ходе заседания комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Теперь, если поправки будут приняты, в будние дни запрещено будет шуметь с 20:00 до 7:00, а в выходные – с 20:00 до 10:00. Для сравнения, в нынешней редакции закона тишина должна наступать в 22:00 по будням и в 23:00 по выходным.

По словам депутатов, необходимость внесения изменений связана с обращениями граждан, которые жалуются на шум в многоквартирных домах до 22-23 часов вечера – в первую очередь из-за громких ремонтных работ с применением электроинструментов.

- Предлагаемые изменения – небольшие, но социально значимые. Законопроект уже получил общественную поддержку. Важно, что сотрудники правоохранительных органов теперь наделены полномочиями по составлению административных протоколов по фактам нарушения регионального КоАПа, - отметил председатель комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.