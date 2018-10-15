15 Окт. 10:00 2018-10-16T11:44:54+03:00

У «Торпедо» - продолжительная «черная» серия, а хоккейный «Старт» взял бронзу на Кубке мира. Фото: СОЦСЕТИ

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После бодрого старта в КХЛ «Торпедо» откровенно «забуксовало»: пять поражений подряд, в том числе в двух последних домашних играх. Причины спада в игре автозаводцев обсудили с главным редактором портала Allhockey.ru Евгением Сафоновым. А также порадовались за ХК «Старт», который впервые в своей истории играл в полуфинале Кубка мира и добился «бронзы»!

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