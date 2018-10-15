Пятый областной чемпионат «Карапузы, на старт!» пройдет в Нижнем Новгороде 20 октября
Участников ждет море призов и подарков, конкурсы, шоу мыльных пузырей и аквагрим
Пятый областной чемпионат «Карапузы, на старт!» пройдет в Нижнем Новгороде 20 октябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Семейный фестиваль «Карапузы, на старт!» снова состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 20 октября 2018 года! «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приглашает юных нижегородцев в возрасте от 10 месяцев до трех лет поучаствовать в соревнованиях.
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Пятый областной чемпионат «Карапузы, на старт!» пройдет в Нижнем Новгороде 20 октября
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