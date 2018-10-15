2018-10-16T11:40:37+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

«Если вернуть штрафы за превышение скорости, то можно снизить число погибших в ДТП на 15-20%»

Автомобилистов могут начать штрафовать за скорость свыше 60 километров в час
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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Автомобилистов могут начать штрафовать за скорость свыше 60 километров в часАвтомобилистов могут начать штрафовать за скорость свыше 60 километров в часФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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ГИБДД Нижнего Новгорода хочет «возродить» часть 1 статьи 12.9 КоАП, которая предусматривает штрафы за превышение скорости до 20 километров в час. С таким предложением вышел начальник ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов, выступаю перед городскими депутатами. На этом же заседании обсуждались «умные остановки» и рост травматизма по вине водителей муниципального и частного общественного транспорта. Подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Если вернуть штрафы за превышение скорости, то можно снизить число погибших в ДТП на 15-20%»

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