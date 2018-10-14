Денис Черышев отличился очередным голом в матче Лиги Наций

14 Окт. 20:55 2018-10-14T21:01:32+03:00

Футболист вышел на поле под конец матча и буквально сразу забил Турции

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Футболист Денис Черышев, ставший одним из главных открытий ЧМ-2018, продолжает держать марку – в воскресенье, 14 октября, он отличился в матче Лиги Наций между сборными России и Турции.

Денис вышел на поле на 71-й минуте матча, заменив полузащитника Далера Кузяева, и вскоре, на 78-й минуте, забил Турции гол. Счет, таким образом, увеличился до 2:0 в пользу сборной России. Первый гол матча был забит Романом Нойштедтером на 20-й минуте. Игра состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи.

Таким образом, сборная России побеждает в матче и окончательно выходит на первое место в своей группе Лиги.

Следующий групповой матч Лиги Наций сборная России проведет 20 ноября 2018 года – ее соперницей на этот раз станет сборная Швеции. Матч пройдет на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме.