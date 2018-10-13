Нижегородское «Торпедо» уступило московскому «Спартаку» в домашнем матче КХЛ

СЕГОДНЯ 19:18 2018-10-13T19:19:00+03:00

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Сегодня, 13 октября, в Нижнем Новгороде прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. Соперником «Торпедо» стал московский «Спартак». Итоговый счет встречи – 3:1 в пользу гостей.

В начале первого периода хозяева льда больше атаковали ворота противника. Буквально с первой же минуты хоккеисты «Спартака» начали зарабатывать удаления. Сначала за атаку игрока, не владеющего шайбой, на две минуты оштрафовали Бена Максвелла, следом за ним за задержку соперника на скамью сел Илья Зубов.

Счет матча был открыт на седьмой минуте. Нападающий московского клуба Ярослав Косов забросил первую шайбу в ворота нижегородцев.

На 9-й минуте за задержку клюшкой на две минуты оштрафовали нападающего ХК «Торпедо» Дмитрия Семина. И тут произошло то, чего болельщики совсем не ожидали. На 10-й минуте, грая в меньшинстве, нижегородцы забросили шайбу в ворота «Спартака» и сравняли счет. Трибуны были в восторге.

Однако радоваться пришлось недолго. Через несколько секунд москвичи вырвались вперед. Шайбу забросил Михаил Григорьев. Счет на табло изменился: 2:1 в пользу «Спартака». Таким он и остался до перерыва.

Вторая двадцатиминутка не изменила ситуацию. На 24-й минуте нападающий «Торпедо» Денис Шураков был наказан за задержку соперника. Через две минуты нижегородцы получили командный штраф за нарушение численного состава. Ошибки в нападении прослеживались у обеих команд. До конца второго периода счет так и не поменялся.

Первая половина третьей двадцатиминутки была довольно-таки активной. У «Спартака» была возможность забросить, у «Торпедо» - тоже. На 47-й минуте судья оштрафовал Владислава Провольнева из «Спартака», нижегородцы остались в большинстве, но использовать эту возможность не получилось.

На 51-й минуте нападающий московского клуба Каспарс Даугавиньш забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». Хозяева льда не ожидали такого исхода событий, проход в зону получился действительно красивым.

Напомним, это уже пятое поражение ХК «Торпедо» подряд. Сезон они начали блестяще, однако дальше настала «черная полоса».

11 октября нижегородский клуб сыграл первый матч после выездной серии. Его противником стали хоккеисты из Сочи. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.