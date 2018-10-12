СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T18:04:21+03:00

Елена Черных: «Антиретровирусная терапия при ВИЧ гарантирует качество жизни на долгие годы»

Клинический психолог всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» рассказала в проекте «Герои Волги» о том, как люди воспринимают ВИЧ-инфицированных и как обезопасить себя от болезни