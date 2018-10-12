Елена Черных: «Антиретровирусная терапия при ВИЧ гарантирует качество жизни на долгие годы»
Клинический психолог всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» рассказала в проекте «Герои Волги» о том, как люди воспринимают ВИЧ-инфицированных и как обезопасить себя от болезни
Клинический психолог всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» Елена ЧерныхФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Елена Черных: «Антиретровирусная терапия при ВИЧ гарантирует качество жизни на долгие годы»
00:00
00:00