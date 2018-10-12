«Аэропорт не станет лучше работать, назови его хоть «Водянова», хоть «Пушкин» или «Майкл Джексон»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T18:52:53+03:00

У нижегородского аэропорта «Стригино» может появиться новое имя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

У нижегородского аэропорта «Стригино» может появиться новое имя

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У нижегородского аэропорта может появиться новое имя. Выбирать его предлагается самим нижегородцам, став участниками конкурса «Великие имена России», в котором участвуют 45 городов. По условиям конкурса, необходимо выбрать известного земляка. Тема вызвала небывалый ажиотаж, среди вариантов: Максим Горький, Валерий Чкалов, Ростислав Алексеев, Иван Кулибин, даже Борис Немцов есть. Известные люди города и многие нижегородцы предложили и другие варианты, подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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