СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T13:17:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре года назад талантливый баскетболист родом из города Горького Евгений Бабурин стал важной частью главного успеха нижегородского баскетбола, когда вместе с БК «Нижний Новгород» дошел до финала Единой Лиги ВТБ (Чемпионата России по баскетболу). В 2016 году Евгений покинул родной город и перебрался в Краснодар, чтобы играть за местный «Локомотив-Кубань». В составе этого клуба талантливый атакующий защитник стал обладателем Кубка России и финалистом Еврокубка. Но месяц назад случилось то, чего с нетерпением ждали все нижегородские любители баскетбола - Евгений Бабурин вновь надел черно-белую форму БК «НН».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/673052" frameborder="0"></iframe> Игрок БК «НН» Евгений Бабурин: «Лидер команды? Не знаю, но буду помогать ребятам советами и действиями».Академия спорта – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ