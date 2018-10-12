2018-10-12T13:17:20+03:00
Академия спорта

Игрок БК «НН» Евгений Бабурин: «Лидер команды? Не знаю, но буду помогать ребятам советами и действиями»

Спустя два года нижегородский баскетболист вернулся в родной город
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
Поделиться:
Баскетболист, игрок БК «Нижний Новгород» Евгений БабуринБаскетболист, игрок БК «Нижний Новгород» Евгений БабуринФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Четыре года назад талантливый баскетболист родом из города Горького Евгений Бабурин стал важной частью главного успеха нижегородского баскетбола, когда вместе с БК «Нижний Новгород» дошел до финала Единой Лиги ВТБ (Чемпионата России по баскетболу). В 2016 году Евгений покинул родной город и перебрался в Краснодар, чтобы играть за местный «Локомотив-Кубань». В составе этого клуба талантливый атакующий защитник стал обладателем Кубка России и финалистом Еврокубка. Но месяц назад случилось то, чего с нетерпением ждали все нижегородские любители баскетбола - Евгений Бабурин вновь надел черно-белую форму БК «НН».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Игрок БК «НН» Евгений Бабурин: «Лидер команды? Не знаю, но буду помогать ребятам советами и действиями».Академия спорта – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ

Игрок БК «НН» Евгений Бабурин: «Лидер команды? Не знаю, но буду помогать ребятам советами и действиями»

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
48-летний мужчина погиб на пожаре в собственном доме в Дальнеконстантиновском районе
В Нижнем Новгороде построят Институт детской хирургии
Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода выдать разрешение на работу маршрутки №40
15 октября в Нижегородской области стартует акция «Неделя без турникетов»
Глеб Никитин: «Люди являются главным богатством Нижегородской области, а не нефть, или газ»
Назначены публичные слушания по присвоению аэропорту «Стригино» имени великого соотечественника
Неизвестные подожгли пилораму в Краснобаковском районе
Двое нижегородцев сядут в тюрьму за зверское убийство мужчины на Бору
Жители Нижнего Новгорода массово пожаловались в прокуратуру на дорожные провалы
Мужчина погиб в массовом ДТП с тремя фурами в Кстовском районе
В ближайшие выходные на Автозаводе пройдут соревнования по спортивной гимнастике
Пожилые супруги попали в больницу после пожара в Первомайске
Водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионерку в Арзамасе
Жители 17 домов Нижнего Новгорода остались без холодной воды
Нижегородское «Торпедо» уступило «Сочи» в матче КХЛ
Уренский суд закрыл кафе «Паритет» из-за антисанитарии
Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют
Здание автовокзала в Нижегородской области возвращено в муниципальную собственность
Жители Нижегородской области могут оплачивать услуги ЖКХ через соцсети
Глеб Никитин стал одним из наставников конкурса «Лидеры России»
Мызинский мост в Нижнем Новгороде откроют до 1 ноября
Фестивальная ярмарка «Урожай» откроется на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород получит 100 новых автобусов большой вместимости
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс управленцев «Лидеры России»
Нижегородцев призвали выбрать новое имя аэропорту