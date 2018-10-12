Игрок БК «НН» Евгений Бабурин: «Лидер команды? Не знаю, но буду помогать ребятам советами и действиями»
Четыре года назад талантливый баскетболист родом из города Горького Евгений Бабурин стал важной частью главного успеха нижегородского баскетбола, когда вместе с БК «Нижний Новгород» дошел до финала Единой Лиги ВТБ (Чемпионата России по баскетболу). В 2016 году Евгений покинул родной город и перебрался в Краснодар, чтобы играть за местный «Локомотив-Кубань». В составе этого клуба талантливый атакующий защитник стал обладателем Кубка России и финалистом Еврокубка. Но месяц назад случилось то, чего с нетерпением ждали все нижегородские любители баскетбола - Евгений Бабурин вновь надел черно-белую форму БК «НН».
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Игрок БК «НН» Евгений Бабурин: «Лидер команды? Не знаю, но буду помогать ребятам советами и действиями».Академия спорта – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ
Игрок БК «НН» Евгений Бабурин: «Лидер команды? Не знаю, но буду помогать ребятам советами и действиями»