2018-10-15T17:57:33+03:00
Происшествия

Две машины столкнулись на трамвайных рельсах на улице Новикова-Прибоя

Авария произошла днем 15 октября
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Два автомобиля устроили ДТП на трамвайных рельсах на улице Новикова-Прибоя в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили очевидцы происшествия.

- Авария на новом перекрестке у остановки «Херсонская». «Веста» пересекла улицу Новикова-Прибоя на зеленый свет, а «Опель» летел на красный, даже не оттормозился. В итоге скопилось несколько трамваев с обеих сторон, - рассказали нижегородцы.

К счастью, серьезно пострадали в аварии только сами автомобили. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, пьяный водитель протаранил автомобиль такси и сбил пешехода в городе Сарове Нижегородской области. Водитель «девятки» на огромной скорости вылетел сначала на встречную полосу, где столкнулся с «семеркой», водитель которой работает в такси. Затем виновник аварии выскочил на тротуар, где сбил пешехода, а после этого улетел в кювет.

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