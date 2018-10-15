2018-10-15T17:57:10+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде могут ввести спецкурсы для водителей автобусов

Депутаты гордумы озаботились низким качеством подготовки водителей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде могут ввести спецкурсы для водителей автобусов.В Нижнем Новгороде могут ввести спецкурсы для водителей автобусов.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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То, что водители автобусов в Нижнем Новгороде ездят, мягко говоря, не совсем аккуратно, знают все нижегородцы. Ушибы, синяки, падение в автобусе – отнюдь не редкость в наши дни. Только в этом году на территории Нижегородской области произошло 168 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Причем большая часть аварий приходится на долю муниципальных предприятий.

- По числу аварий лидируют автобусы Нижегородпассажиравтотранса, но травмы у пассажиров там незначительные – максимум ушибы и синяки, - сообщил начальник ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов. – А вот у частников более грубые нарушения правил дорожного движения и травмы у пассажиров куда более серьезные. Чтобы изменить ситуацию необходимо 100% автобусов оборудовать видеорегистраторами.

Впрочем, одними только техническими новшествами проблему тут не решить. Поэтому сами депутаты предложили подойти к решению проблемы комплексно. Причем начать не с автобусов, а с водителей.

- Конечно, никто из членов комиссии по транспорту не откажется принять участие в рейде, - заявил председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту и связи Алексей Гойхман. – Но основная причина всех проблем – это слабая подготовка водительского состава. Учитывая, что это очень дефицитная профессия, и муниципальные предприятия, и частные беру на работу неподготовленных людей. Поэтому необходимо усилить контроль за их работой со стороны департамента транспорта. Кроме того, нужно возродить спецкурсы для водителей общественного транспорта. Если мы не можем найти подготовленных людей, надо их самим подготовить. Кроме того, нужно им обеспечить практику на этих предприятиях.

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